Otgos Traum - Eine Kindheit in der Mongolei

Sie liebt das Leben im Einklang mit der Natur und den Traditionen, doch sie träumt davon Tänzerin am Opernhaus von Ulan Bator zu werden.

Immer häufiger kommt es in der Mongolei vor, dass die heranwachsende Generation das traditionelle Leben in der Jurte hinter sich lässt. Auch Otgo hat einen Traum: Sie will Tänzerin und später Tanzlehrerin werden. Sie müsste dafür ihre Familie verlassen. Ihre Eltern überlassen ihr die Entscheidung, wie sie ihr Leben gestalten möchte und unterstützen sie in ihrem großen Vorhaben.

Dabei ist Otgo inzwischen eine fast unentbehrliche Hilfe für die Familie: Frühmorgens steht sie auf, um gemeinsam mit ihrem Vater die Kamele zu tränken. Es erfüllt sie mit Stolz, dass sie helfen kann wo immer es geht.

Die atemberaubende Landschaft der Wüste Gobi und der feste Zusammenhalt zwischen den verschiedenen nomadischen Familien machen es Otgo nicht leicht, ihrem Traum zu folgen.

Mit ihren kindlichen und dennoch tiefgründigen Worten zeichnet das Mädchen ein Porträt ihrer Welt, der Männer und Frauen, die ihre Kultur von Generation zu Generation weitergeben.



Sendezeiten:

DW Deutsch

SO 26.02.2023 – 23:00 UTC

MO 27.02.2023 – 05:00 UTC

MO 27.02.2023 – 10:00 UTC

DI 28.02.2023 – 13:30 UTC

MI 01.03.2023 – 18:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

SO 26.02.2023 – 23:00 UTC

MO 27.02.2023 – 05:00 UTC

DI 28.02.2023 – 13:30 UTC

MI 01.03.2023 – 18:00 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3