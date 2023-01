Für besonders großen Teekonsum ist Deutschland nicht bekannt. Es gibt aber eine Region, deren Bewohnerinnen und Bewohner dem entschieden widersprechen würden: Ostfriesland, ganz im Norden Deutschlands. Die Ostfriesen lieben Tee und trinken davon mehr als Menschen in anderen Regionen Deutschlands. Auch im weltweiten Vergleich liegen sie beim Teeverbrauch in der Spitzengruppe. Ostfriesen trinken aber nicht nur einfach Tee, sie genießen ihn am liebsten bei einer ostfriesischen Teezeremonie. Dabei wird der Ostfriesentee – eine kräftige Mischung – auf besondere Weise zubereitet, serviert und getrunken.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie gemeinsam mit den Lernenden die Video-Folge „Greetsiel“ aus der Serie Ticket nach Berlin an. Darin geht es ums Krabbenpulen in Ostfriesland – und die spezielle Teezeremonie der Ostfriesen. Teilen Sie anschließend das Arbeitsblatt aus. In Einzelarbeit wird zunächst die Übung 2 bearbeitet. Bei schwächeren Lernenden bietet es sich an, den Wortschatz gemeinsam zu erarbeiten.

Motivieren Sie die Lernenden anschließend dazu, den gelernten Wortschatz aktiv anzuwenden: In Partnerarbeit soll der Ablauf der Teezeremonie festgelegt und über diesen gesprochen werden. Fragen Sie die Ergebnisse im Plenum ab. Diskutieren Sie abschließend gemeinsam über ähnliche Traditionen in den Herkunftsländern der Lernerinnen und Lerner – gerne auch bei einer guten Tasse Tee.



Benötigte Materialien:

Lektion „Greetsiel – Krabbenpulen in Ostfriesland“ (Video)

Arbeitsblatt „Die ostfriesische Teezeremonie“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Zwei Teams – ein Ziel: Das ist Ticket nach Berlin! Sechs junge Deutschlernende begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch Deutschland. Welches Team wird die sprachlichen und sportlichen Herausforderungen wohl am besten meistern? Ticket nach Berlin bietet Landeskunde der etwas anderen Art.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie den Menüpunkt „Extras“ aufrufen. Die interaktiven Übungen sind Single- und Multiple-Choice-Aufgaben. Die Übungen zum Herunterladen sind etwas freier gestaltet und sollen außerdem dazu motivieren, sich kreativ und spielerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen.