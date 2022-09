World Stories

Ostflügel des Humboldt-Forums eröffnet

Bevor die berühmten "Benin-Bronzen" an Nigeria zurückgegeben werden, sind sie in Berlin zu sehen: im neu eröffneten Ostflügel des Humboldt-Forums. Es gehe um "ein anderes Verhältnis zur kolonialen Geschichte", so die Leitung des Forums, die noch stärker in den Dialog mit den Herkunftsländern treten will.