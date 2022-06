Global 3000

Ostafrika: Millionen Kindern droht Hungertod

Hungrig, durstig und stark geschwächt – so geht es Millionen Menschen am Horn von Afrika in Ländern wie Kenia, Somalia und Äthiopien. Allein zwei Millionen Kinder sind vom Hungertod bedroht. Ursache ist vor allem die extreme Trockenheit. Im Osten Afrikas herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren.