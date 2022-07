Fredy Hirsch

Am 11. Februar 2021 wäre Alfred "Fredy" Hirsch 105 Jahre alt geworden. Der deutsche Athlet und Erzieher war einer der führenden Köpfe des 1928 gegründeten Jüdischen Pfadfinderbundes. Als Jude wurde er 1941 zunächst im KZ Theresienstadt, später dann in Auschwitz-Birkenau inhaftiert. In beiden Lagern versuchte er das Leid der Kinder zu lindern. Am 9. März 1944 starb Hirsch in Auschwitz.