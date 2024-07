Kate Winslet verkörpert in dem Film die US-amerikanische Fotografin Lee Miller, die im Zweiten Weltkrieg als Reporterin nach Frankreich ging und die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau in erschreckenden Fotos dokumentierte. Ein aufwühlendes Porträt einer Frau, die nach Wahrheit sucht. Winslet wirkte in dem Film nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Produzentin mit.