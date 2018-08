Oscar-Preisträger Boyle wirft bei James Bond das Handtuch

Die James Bond-Darsteller gestern, heute - und morgen?

Der erste Bond: Sean Connery

Mit dem Schotten Sean Connery als Geheimagent kam die Bond-Reihe 1962 auf die Kinoleinwand. Natürlich gab es damals schon reichlich Action, aber Bond hatte auch reichlich Sex-Appeal. HIV und #MeToo waren noch undenkbar, und so war Bonds Verschleiß an Frauen hoch. Unser Bild zeigt Connery in einer Szene mit Honor Blackman in "Goldfinger" (1964).