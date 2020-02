Oscar-Überraschung: "Parasite" aus Südkorea gewinnt

Luftsprünge bei Brad Pitt

Und auch er gewann seinen ersten Darsteller-Oscar: Amerikas Sonnyboy Brad Pitt. Für ihn war es nach vier Nominierungen der erste Oscar als Schauspieler. Er bekam ihn für seine Rolle als Stuntman in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood". Als Produzent hatte Brad Pitt allerdings schon vor sechs Jahren einen Oscar für "12 Years a Slave" mit nach Hause nehmen können.