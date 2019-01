Osaka im Finale gegen Kvitova

US-Open-Siegerin Naomi Osaka greift nach ihrem zweiten Grand-Slam-Titel. Die 21 Jahre alte Japanerin gewann im Halbfinale der Australian Open in Melbourne gegen Karolina Pliskova nach 1:53 Stunden mit 6:2, 4:6, 6:4. "Ich wusste, dass es ein harter Kampf wird", sagte Osaka nach ihrem Sieg gegen die 26 Jahre alte Tschechin, die in der Runde zuvor US-Star Serena Williams durchgesetzt hatte.

Osaka trifft im Finale an diesem Samstag auf Pliskovas Landsfrau Petra Kvitova. Die Tschechin gewann gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins in zwei Sätzen mit 7:6 (7:2), 6:0. Collins hatte auf ihrem Weg in die Vorschlussrunde unter anderem die beiden besten deutschen Tennisspielerinnen, Angelique Kerber und Julia Görges, aus dem Rennen geworfen.

Dach geschlossen

"Das Finale bedeutet alles für mich", sagte Kvitova, die 2011 und 2014 das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen hatte. "Endlich habe ich es bei einem Major wieder so weit geschafft." Bei Temperaturen von fast 40 Grad Celsuius hatten Kvitova und Collins ihr Match zunächst unter freiem Himmel begonnen, dann jedoch war das Dach wegen der Hitze geschlossen worden - zur Freude Kvitovas: "Ich mag es, in der Halle zu spielen. Und liebe Endspiele."

Petra Kvitova setzte sich am Ende klar in zwei Sätzen durch

Im Endspiel geht es nicht nur um den ersten Grand-Slam-Titel der Saison, sondern auch um die Führung in der Weltrangliste. Kvitova oder Osaka werden die Rumänin Simona Halep als Nummer eins ablösen.

Im letzten Spiel des Tages stehen sich im Halbfinale der Männer der Spanier Rafael Nadal und der griechische Shootingstar Stefanos Tsitsipas gegenüber.

sn/dv (dpa, sid)