Sturmtief "Ciaran" kündigte sich bereits am 1. November mit starken Böen und einem beachtlichen Wellengang an der bretonischen Küste an. Die Häuser am Steg in der Nähe des Fischereihafens von Guilvinec bekamen von der Gischt die Fenster geputzt. Im Laufe der Nacht wurden auch der Ärmelkanal und ganz Nordfrankreich erfasst.