Organspende: Mein Herz gehört mir

Die Operation dauert acht Stunden. Als Oliver Weber nach eineinhalb Tagen aus dem künstlichen Koma erwacht, überkommt ihn eine unbändige Energie. "Es war ein ganz irres Gefühl, ich fühlte mich glückselig, voller Energie", erinnert er sich.

Kurz zuvor war noch alles ganz anders. Der damals 47-Jährige kämpfte ums Überleben. Aufgrund einer seltenen Autoimmunerkrankung seiner Leber, genannt Primär sklerosierende Cholangitis (PSC), fing sein Körper an, zu vergiften. Seine Haut färbte sich gelb, eine extreme Schwäche übermannte ihn.

Zweiter Geburtstag

Am 22. März 2012 wachte Weber im Uniklinikum in Essen mit einer neuen Leber auf. "Ich betrachte das Datum tatsächlich wie einen zweiten Geburtstag", sagt er. "Da es sehr nah an meinem eigentlichen Geburtstag liegt, feiere ich beides immer zusammen. Der 22. März, das ist für mich immer so ein Tag, um mal kurz innezuhalten."

Gerettet: Oliver Weber fünf Tage nach der erfolgreichen Lebertransplantation in der Uniklinik Essen

Viele Erkrankte in Deutschland erleben solch einen "zweiten Geburtstag" jedoch nicht. Denn es mangelt an Spender-Organen. Im Bundestag wird heute darüber abgestimmt, wie das geändert werden kann.

Zur Debatte steht die so genannte doppelte Widerspruchslösung. Der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgelegte Entwurf sieht vor, dass künftig jeder als Organspender gilt, es sei denn er spricht sich zu Lebzeiten dagegen aus oder die Angehörigen widersprechen nach dem Tod. Für die Organspende-Praxis in Deutschland ist dies eine fundamentale Änderung. Denn bisher gilt die Entscheidungslösung.

Eine Gruppe von Abgeordneten rund um Grünen-Chefin Annalena Baerbock fordert, die Entscheidungslösung beizubehalten und auf mehr Aufklärung zu setzen, um die Spendenbereitschaft zu erhöhen. Neben dem Eintrag in einem zentralen Online-Register soll es danach künftig auch möglich sein, dass Bürger beim Antrag von Ausweisen eine entsprechende Erklärung abgeben können.

Angst vor dem Ausweis

Der Handlungsbedarf ist enorm. Die Anzahl der Organspender reicht bei Weitem nicht aus, um den Bedarf an Spenderorganen zu decken, gerade bei Nieren- und Leberkranken kann vielen Patienten nicht mehr geholfen werden. Aktuell warten nach Angaben der internationalen Stiftung Eurotransplant in Deutschland 9004 Patienten auf eine Transplantation.

Im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarländern ist der Mangel an Organspendern in Deutschland besonders ausgeprägt. Während in Spanien auf eine Million Einwohner im Durchschnitt 48 Organspender kommen, sind es hierzulande gerade einmal 11,5 (siehe Grafik). Laut Weltgesundheitsorganisation fiel die Zahl der Organspender von 1220 im Jahr 2005 auf 769 im Jahr 2017. 2018 erhöhte sich die Anzahl wieder auf 955.

Dabei sind die Deutschen dem Thema Organspende gegenüber eigentlich positiv eingestellt. Nach einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2018 befürworten 84 Prozent der Bevölkerung Organ- und Gewebespenden. Allerdings besitzen nur 36 Prozent einen Organspendeausweis.

Für Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, ist klar, warum: "In einer Befragung kann man schnell ja oder nein sagen", so Brysch. "Wenn man sich aber mit dem Thema auseinandersetzt, muss man Ängste offenlegen. Da geht es intensiv um das eigene ich, und das ist immer ein großer Unterschied."

Vorbild Spanien

Der Patientenschützer lehnt eine Widerspruchslösung, wie sie in vielen anderen europäischen Ländern praktiziert wird (siehe Grafik), vehement ab. Dennoch ist für ihn Spanien ein Vorbild, allerdings aus einem anderen Grund: "In Spanien gab es einen positiven Schub, als der Staat die Verantwortung übernommen hat. Die Menschen haben gesagt, hier ist maximale Kontrolle und hohe Transparenz, und wir vertrauen darauf, dass das System gerecht ist." In Deutschland würde über die Hälfte der Bevölkerung daran zweifeln, meint Brysch.

Deutschland gehört zu der Gruppe von Ländern, in der die Entscheidungslösung gilt, die auch erweiterte Zustimmungslösung genannt wird. Danach ist eine Organspende nur möglich, wenn sich der Verstorbene zu Lebzeiten ausdrücklich dafür ausgesprochen hat, oder, falls dies unterblieben ist, seine Angehörigen der Spende nach dem Tod zustimmen. In Kroatien, Belgien, Estland, Finnland, Litauen und Norwegen werden nach dem Tod eines Spendewilligen die Angehörigen erneut angehört (Widerspruchslösung mit Einspruchsrecht).

Im Gegensatz zu Spanien untersteht in Deutschland die Koordination von Transplantationen nicht dem Gesundheitsministerium, sondern einer gemeinnützigen Einrichtung, der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). Deutschland gehört zusammen mit Belgien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Ungarn und Slowenien dem Verbund von Eurotransplant an, über den Organe in die acht Länder vermittelt werden. Auf diesem Wege profitiert Deutschland von der Spenderbereitschaft seiner Nachbarn.

Das deutsche Transplantationsgesetz wurde bereits mehrfach nach dem Vorbild Spaniens reformiert. So müssen mittlerweile alle Krankenhäuser, die Organe entnehmen und transplantieren, über einen Transplantations-Beauftragten verfügen, und die entsprechenden Daten werden in einem bundesweiten Register eingetragen.

Ausfüllen oder lieber doch nicht? Nur 36 Prozent der Menschen in Deutschland verfügt über einen Organspenderausweis

Entscheiden statt verdrängen

Oliver Weber hofft, dass die Reform der Organspende-Regelung die Spendenbereitschaft in Deutschland erhöht. "Wenn jemand sagt, ich möchte aus ethischen oder religiösen Gründen kein Organ spenden, dann ist das zu respektieren", so Weber. "Ich glaube aber, dass sich die meisten im Vorfeld keine Gedanken machen."

Oliver Weber selbst hatte Glück. Er musste nur ein Jahr auf ein neues Organ warten. Am 21.März 2012 um 23 Uhr kam kam der lebensrettende Anruf von der Uniklinik Essen. "Ich war gerade wieder von einer Grippe genesen, da klingelte das Telefon und mir wurde gesagt: wir haben ein Organ für sie", erinnert er sich.

Auch wenn er selbst jahrelang einen Organspendeausweis bei sich trug, befürwortet er mittlerweile eine Widerspruchslösung. "Sie entmündigt den Bürger nicht. Sie zwingt ihn lediglich, eine Entscheidung zu treffen. Wenn er das nicht tut, macht es der Staat für ihn. Es gibt mehrere Länder in Europa, die damit keine Probleme haben."