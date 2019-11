Oranje-Bondscoach Koeman: "Wir würden bei Rassismus im Stadion den Platz verlassen"

Für Ronald Koeman ist die Vorgehensweise bei rassistischen Vorfällen im Stadion ganz klar. "Man muss das Feld verlassen. Das würden wir als niederländisches Team machen", sagte der niederländische Nationaltrainer vor dem letzten EM-Qualifikationsspiel gegen Estland in Amsterdam (Anpfiff 20.45 Uhr MEZ).

Am vergangenen Sonntag hatte zum ersten Mal im niederländischen Profifußball ein Schiedsrichter ein Spiel wegen Rassismus unterbrochen. Zuvor war im Ligaspiel zwischen dem FC Den Bosch und Excelsior Rotterdam (3:3) der Gäste-Spieler Ahmad Mendes Moreira jedesmal, wenn er den Ball berührt hatte, von den Tribünen aus mit Affengeräuschen und Liedern über den "Zwarte Piet" (Schwarzer Peter) beleidigt worden. Der niederländische Fußballverband KNVB und der gastgebende FC Den Bosch kündigten eine Untersuchung an.

Wijnaldum: "Knochenhart reagieren"

Rassistische Banner auf der Tribüne

"Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass so etwas in den Niederlanden passieren könnte", sagte Liverpool-Star Georginio Wijnaldum. "Wenn so etwas bei uns passieren würde, würde ich sofort das Spielfeld verlassen." Solche Vorfälle müssten streng bestraft werden, forderte der 29 Jahre alte Nationalspieler: "Als Spieler kann man nichts dagegen tun. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist etwas für die Politik. Auf derartige Aktionen muss knochenhart reagiert werden."

sn/sw (sid)