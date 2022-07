Denkmal für die ermordeten Juden Europas

In der deutschen Hauptstadt gibt es zahlreiche Gedenkorte für die Opfer des Nationalsozialismus, das bekannteste und größte ist das Holocaust-Mahnmal in Nähe des Brandenburger Tores. Ein wellenförmiges Feld aus 2711 Stelen erinnert an die mehr als 6 Millionen ermordeten Juden in Europa.