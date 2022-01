DW Nachrichten

Omikron - Wie bereitet sich die Berliner Feuerwehr auf den Ernstfall vor?

Omikron breitet sich in Europa aus, die Infektionzahlen steigen rasant. In den Krankenhäusern und auch in anderen systemrelevanten Bereichen wird ein hoher Krankenstand zur zusätzlichen Belastungsprobe. Wir sind heute bei der Berliner Feuerwehr und fragen nach, wie sie sich auf den Ernstfall vorbereiten.