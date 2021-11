Formel 1 in Sotschi - Rennzirkus als PR

Erstmals findet am Sonntag ein Formel-1-Rennen in Russland statt. Der Rennzirkus soll Sotschi helfen, sein Olympia-Erbe nachhaltig zu nutzen. Doch die Formel 1 ist in Russland nicht verwurzelt.