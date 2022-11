Olympische Sommerspiele

Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis der Welt. Sie finden alle vier Jahre statt. Tausende Sportlerinnen und Sportler nehmen daran teil. Ausrichter ist das Internationale Olympische Komitee (IOC).

Eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ist für viele Sportler eines der größten Karriereziele, der Gewinn einer Medaille ein Traum. Die ersten Olympischen Sommerspiele fanden 1896 in Athen statt, damals noch ohne weibliche Teilnehmerinnen. Seit den zweiten Spielen der Neuzeit, 1900 in Paris, sind auch Frauen dabei. Ausgefallen sind - wegen des 1. und 2. Weltkriegs - bisher lediglich die Sommerspiele 1916, 1940 und 1944. Die Olympischen Sommerspiele in Tokio wurden wegen der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschoben.