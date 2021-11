Olympische Sommerspiele 2016

Die XXXI. Olympischen Spiele werden vom 5. bis zum 21. August 2016 in Rio de Janeiro ausgetragen. Rio ist die erste Gastgeberstadt in Südamerika und nach Mexiko-City im Jahr 1968 die zweite in Lateinamerika.

Die Sportstätten liegen in den vier Stadtbezirken Maracanã, Barra, Deodoro und Copacabana. Die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie das Endspiel im olympischen Fußballturnier finden im Maracanã-Stadion statt. Zusätzlich zu den Wettkampfstätten in Rio werden Vorrundespiele im Fußball in vier anderen brasilianischen Städten ausgetragen. Insgesamt wird es in 28 Sportarten 306 Medaillenentscheidungen geben.