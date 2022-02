Olympia-Tag 7: Lara Gut-Behrami krönt ihre Karriere

Ihre lange Karriere hat sie nun gekrönt: Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat sich erstmals den Olympiasieg gesichert. Die Weltmeisterin und 34-fache Weltcupsiegerin gewann im Super-G Gold, nachdem sich die 30-Jährige fünf Tage zuvor schon Bronze im Riesenslalom sichern konnte. "Ich versuche, es zu genießen. Aber ich glaube, ich werde noch ein paar Tage brauchen um zu verstehen, was passiert ist", sagte Gut-Behrami.

Sie hatte lange auf diesen großen Erfolg warten müssen, vielleicht sogar zu lange? In ihrer Heimat galt Gut-Behrami schließlich einst als Wunderkind. Mit 16 Jahren debütierte die Athletin aus dem Kanton Tessin bereits im Weltcup. Mit 17 Jahren feierte sie ihren ersten Sieg. In der Saison 2015/2016 gewann sie dann den Gesamtweltcup. Doch bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften konnte sie sich trotz allen Talents lange nicht durchsetzen. Bis zum vergangenen Jahr. In Cortina d'Ampezzo triumphierte sie endlich bei einem Großereignis, der WM. Da sicherte sie sich neben dem Super-G dann auch den Riesenslalom.

In dieser Saison lief es zunächst eigentlich gar nicht so gut. Gut-Behrami verpasste wegen einer Corona-Infektion gleich fünf Rennen. Aber, sie zeigte sich zäh und gewillt, sich endlich diesen ganz großen Erfolg zu sichern. Und sie kam in guter Form zurück, setzte mit dem Abfahrtssieg in Zauchensee in Österreich Mitte Januar sofort wieder ein Zeichen, dass mit ihr zu rechnen sein würde. Und nun hat sie sich ihren großen Traum erfüllen können.

Zweite hinter Gut-Behrami wurde die Österreicherin Mirjam Puchner, Dritte die Schweizerin Michelle Gisin. Die einzige deutsche Starterin, Kira Weidle, fuhr auf Rang 15.

Snowboard: Die Tränen des Shaun White

Shaun White weinte hemmungslos. "Vielen Dank, Snowboarding. Du warst die Liebe meines Lebens", sagte der Superstar unter Tränen. Nach dem verpatzten letzten Lauf seiner Karriere hatte der 35-Jährige seine Emotionen noch unter Kontrolle, doch vor der Kamera des US-Fernsehsenders NBC wenige Minuten später konnte sich White schon nicht mehr zurückhalten. "Ich wollte doch nicht weinen", schluchzte White: "Doch das alles hier ist einfach super emotional für mich."

Lebend Legende: Snowboarder Shaun White beendet seine unglaubliche Karriere

Und dieses Ende war seiner unvergleichlichen Laufbahn eigentlich nicht würdig. 2006, 2010 und 2018 gewann er jeweils Olympia-Gold. White verpasste zum Abschied eine Medaille, wurde im Genting Snow Park von Zhangjiakou im Halfpipe-Finale mit 85,00 Punkten Vierter. White stürzte im dritten und letzten Lauf, ihm fehlten 2,25 Zähler auf den Schweizer Jan Scherrer auf dem Bronze-Rang. Der Japaner Ayumu Hirano folgte dank einer fast perfekten Leistung mit höchster Schwierigkeit im letzten Versuch auf den US-Amerikaner als Olympiasieger. Silber gewann der Australier Scotty James. "Für alle, die heute hier gefahren sind, war er ein Kindheitsidol", sagte Bronze-Gewinner Scherrer über White.

White hat diesen Sport geprägt wie niemand sonst. Als Erster bekam er bei einem großen Wettkampf die Maximalpunktzahl von 100, erfand Tricks mit höchster Schwierigkeit wie den Double McTwist 1260, einen Doppelsalto mit dreieinhalb Schrauben. Er war der Held mindestens einer Generation. "Shaun White ist der Größte aller Zeiten. Jeder kennt Shaun White, sogar die Menschen, die sich nicht für Snowboard interessieren", sagte André Höflich. Der Bayer wurde mit 76,00 Punkten Achter und egalisierte damit das beste Olympia-Resultat eines männlichen deutschen Snowboarders in der Halfpipe. Er war froh, an diesem Tag dabei zu sein: "Das ist für mich eine Riesen-Ehre, Shaun heute gemeinsam mit allen anderen in die Rente zu schicken."

Langeweile fürchtet White nicht. Er spielt nebenbei seit Jahren Gitarre in einer Band, hat als Unternehmer eine Reihe von Firmen und Beteiligungen. "Ihr werdet mich wieder sehen, es beginnt nur ein neues Kapitel", sagte er zum Abschied.