Olympia in Paris: Wagner und Schröder tragen deutsche Fahne

Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris führen die zweimalige Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner und Basketball-Weltmeister Dennis Schröder die deutsche Olympia-Mannschaft an.

Eigentlich sollte das Geheimnis erst an diesem Mittwoch gelüftet werden, doch es war bereits durchgesickert, dass Basketball-Weltmeister Dennis Schröder deutscher Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) sein wird. Und so zog der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) die Bekanntmachung vor: Neben Schröder wird die zweimalige Judo-Weltmeisterin Anna Maria Wagner an diesem Freitag die schwarz-rot-goldene Fahne tragen.

Nach Angaben des DOSB setzte sich Wagner bei der Wahl durch das deutsche Olympia-Team sowie in einer Online-Abstimmung unter den Fans knapp vor Fußballerin Alexandra Popp durch, Reiterin Jessica von Bredow-Werndl belegte den dritten Platz. Bei den Männern gewann Schröder die Abstimmung deutlich vor Tennisprofi Alexander Zverev und Sportschütze Christian Reitz. Insgesamt wurden bei der Online-Wahl mehr als 500.000 gültige Stimmen abgegeben, vor drei Jahren in Tokio waren es rund 189.000 Stimmen.

Schröder: "Wenn nicht jetzt, wann dann?"

Die Zeremonie findet erstmals nicht in einem Stadion, sondern auf Booten auf der Seine statt. Auf dem Fluss im Herzen von Frankreichs Metropole wird sich die deutsche Mannschaft auf Schiff Nummer sieben befinden und begleitet von zehntausenden Fans am Ufer an den wichtigsten Wahrzeichen der Hauptstadt vorbeifahren.

Dennis Schröder mit seiner Mutter Fatou Schröder Bild: Uwe Koch/HMB Media/picture alliance

Für Schröder hatte das Thema Fahnenträger bei Olympia schon seit Monaten eine enorme Bedeutung. Nur wenige Wochen nach dem völlig unerwarteten WM-Titel von Manila 2023 forderte der Aufbauspieler des NBA-Klubs Brooklyn Nets offen und ehrlich: "Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann?" Der Spielmacher der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bezeichnete es als "ein Statement", wenn ein Schwarzer mit einer Mutter aus Gambia diese Ehre bekäme. Bei der WM war Schröder zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt worden.

Wagner: "Ein ganz, ganz großes Ding"

Anna Maria Wagner ist in Paris zum zweiten Mal bei Olympischen Spielen dabei. 2021 in Tokio gewann die 28-Jährige Bronze im Einzel und im Team. Auch in Paris gehört die zweimalige Weltmeisterin in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm zu den Titelkandidatinnen. "Für mich wäre das eine sehr große Ehre, die Fahne zu tragen und das Team D anzuführen", sagte Wagner vor der Entscheidung der Zeitungsgruppe "Münchner Merkur/tz": "Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Ding und würde mich riesig freuen."

sn/asz (dpa, sid)