Olympia 1972: Das fatale Versagen der Medien

Ein geläutertes, offenes Deutschland wollte man zeigen: in Architektur & Design, live im damals jungen Farbfernsehen. Doch die Medien waren auch dabei, als das Attentat auf das israelische Team Olympia zur Tragödie machte. Und wurden zu Komplizen.

Die Stardirigentin und der Krieg

Darf man in Kriegszeiten einfach Musik machen? Sich in Bayreuth feiern lassen, während im Donbass Bomben fallen? Oksana Lyniv, die Dirigentin aus der Ukraine, über den Spagat zwischen Kunst und Krieg.

Inspiration von der Straße

Der ägyptische Künstler Mohamed Abla ist immer nah an den Menschen der Megacity Kairo. Er dokumentierte auch ihre Revolution von 2011 – und gründete ein Karikaturenmuseum. Ein Statement in einem Land, das Freiheiten systematisch beschneidet.

