Olga Tokarczuk: "Ich weiß, dass meine Bücher nicht für jedermann geeignet sind"

Deutsche Welle: Frau Tokarczuk, wie fühlen Sie sich - müde und glücklich?

Olga Tokarczuk:Ja.

Gestern sind Sie als Schriftstellerin Olga Tokarczuk in Potsdam ins Auto gestiegen...

... die ihr neues Buch in Deutschland vorstellt. Und ich stieg in Bielefeld als Nobelpreisträgerin aus. Und um ehrlich zu sein, kann ich es immer noch nicht glauben. Ich kann meinen Namen mit dem neuen Begriff nicht zusammensetzen.

Sprechen wir es laut aus: "Die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk hat den Literaturnobelpreis erhalten - für das Buch, in dem sie geschrieben hat, dass der stärkste menschliche Muskel die Zunge ist: 'Unrast'." Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Zunge mit der heutigen Regierung in Polen in Konflikt geraten ist? Piotr Gliński hat zumindest gesagt, dass er als Kulturminister vor allem "Die Jakobsbücher" zu Ende lesen werde.

Das hat er gesagt? Das ist gut. Meine Bücher sind nicht "politisch" in dem Sinne, als dass ich in ihnen nichts Politisches fordere. Sie beschreiben eigentlich das Leben. Aber wenn wir das menschliche Leben betrachten, schleicht sich die Politik überall ein. Mein Buch "Der Gesang der Fledermäuse" erzählt eigentlich von dem Wahnsinn einer alten Dame, die den Mord an Tieren nicht ertragen kann. Und plötzlich, in diesem neuen Kontext, der sich in Polen auftut, wird dieses Buch streng politisch. Das war nicht meine Absicht. Es sollte kein politisches Buch sein.

Sondern?

Ich schreibe vielmehr Bücher, um die Köpfe der Menschen zu öffnen; um neue Sichtweisen aufzuzeigen, neue Perspektiven. Damit sie denken, dass das, was sie als offensichtlich ansehen, nicht so offensichtlich ist. Dass man eine triviale Situation aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und plötzlich andere Bedeutungen und Ebenen enthüllt. Dafür ist die Literatur da. Damit wir unser Bewusstsein erweitern können, die Fähigkeit, unser eigenes Leben zu interpretieren und was mit uns passiert.

Um den polnischen Kulturminister zu zwingen, Sie wieder zu lesen, mussten Sie den Nobelpreis bekommen. Würden Sie sich mit Minister Gliński treffen?

Natürlich! Ich habe nichts dagegen. Ich fühlte mich nicht besonders betroffen, dass er meine Bücher nicht lesen konnte. Ich weiß, dass meine Bücher nicht für jedermann geeignet sind. Es hängt vom Temperament, literarischen Geschmack und bestimmten Gewohnheiten ab. Also dränge ich nicht alle, Tokarczuk zu lesen. Überhaupt nicht.

Die polnische Regierung schürt Ängste innerhalb der Bevölkerung gegenüber sexuellen Minderheiten. Wie kommt das und was ist mit uns geschehen, dass plötzlich die intimste Sphäre des Menschen, die Sexualität - in Ihren Büchern sehr präsent - zu einer Waffe wird, zu einem politisch-gesellschaftlichen Konfliktfeld in Polen?

Ich antworte etwas allgemein: Wir leben in einer Zeit des Paradigmenwechsels. Die Religionen kompromittieren uns vor unseren Augen. Entweder werden sie fundamentalistisch, oder sie sind nicht mehr in der Lage, einen Menschen zu begleiten, denn sie sind zu klein, sie kommen mit der Größe der Welt nicht zurecht. Die Menschen haben nichts, auf das sie setzen könnten.

Wo befinden wir uns gerade - mitten auf dem Weg?

Wir sind mitten auf dem Weg. Und deswegen fangen wir an, gegeneinander zu kämpfen. Die Welt ist in zwei Hälften gespalten. Die einen meinen, die beste Idee wäre es, zu dem zurückzukehren, was einmal war und versuchen, die alten Werte, genannt Tradition, zu restaurieren. Die anderen sagen: Nein! Das reicht nicht aus! Wir müssen die Welt irgendwie anders konzipieren; weil die alte Welt den Planeten zerstörte, Diskriminierung einführte, so viele Ungleichheiten brachte. Und jetzt suchen wir nach einer Antwort. Aber das ist keine Frage an eine Schriftstellerin…

Eine Schriftstellerin? Polnische Literaturnobelpreisträgerin!

Fragen Sie lieber den Papst. Oder große Philosophen! Ich erzähle Geschichten und versuche das ehrlich zu machen, damit sich die Menschen dafür interessieren und Spaß daran haben. Aber vor allem, damit sie in ihren Köpfen etwas breiter sehen und unruhig werden. Damit die Menschen beginnen, zu hinterfragen, was für sie bisher selbstverständlich war.

Das Interview entstand in Zusammenarbeit mit dem DW-Partnerportal wirtualna polska.

Das Gespräch führte Michal Gostkiewicz.