Olena Selenska auf dem Cover des Vogue-Magazins

Olena Selenska: Repräsentantin ukrainischer Frauen

Starfotografin Annie Leibovitz inszeniert die ukrainische First Lady Olena Selenska ohne Schmuck, mit wenig Make-up, auf einer Marmortreppe sitzend. Hinter ihr türmen sich Sandsäcke. Selenska ist in den letzten Monaten zu einer "Frontline"-Diplomatin auf der internationalen Bühne geworden. Auf Instagram schreibt sie: "Ich möchte, dass ihr jede ukrainische Frau hier an meiner Stelle seht."