Olafur Eliasson: "Die Vergangenheit wird uns nicht in die Zukunft führen"

Jedes Jahr wählt das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) jemanden aus, um ein Schlaglicht auf die wichtigen Themen des Planeten zu werfen und die Menschen gegen den Klimawandel zu mobilisieren. Dieses Jahr ist es Olafur Eliasson. In seiner bereits drei Jahrzehnte währenden Karriere hat er sich auf die faszinierenden Eigenschaften von Licht, Wasser und Luft konzentriert. Mit der DW sprach er darüber, was die Welt jetzt braucht und wie er uns allen das verständlich machen will.

DW: Sie wurden gerade zum UNDP Goodwill Ambassador ernannt. Dazu gehört auch, dass man versucht, die Welt besser zu machen. Wie wollen Sie das tun?

Olafur Eliasson: Nun ja, ich finde in der Kunst geht es darum, über die Welt nachzudenken und im Wesentlichen die Welt auch voranzubringen, indem man eine positive Vision für die Zukunft schafft, ein Morgen, das besser ist als das Gestern. Um ehrlich zu sein, ich finde, dass die Arbeit als Künstler an sich bereits einen Beitrag für die Welt leistet. Das mögen manche Menschen anders sehen, aber ich denke nicht, dass meine Tätigkeit als Goodwill Ambassador sehr stark von dem abweichen wird, woran ich jetzt schon arbeite.

Während des Pariser Klimagipfels hatte Eliasson riesige Eisblöcke aufgestellt, die langsam vor sich hin schmolzen

In was für einem Zustand ist die Welt jetzt, dass wir handeln müssen?

Offensichtlich verändert sich die Welt und es gibt riesige Probleme, die gelöst werden müssen. Klima, Migration, eine generelle Polarisierung in der Gesellschaft, zum Beispiel. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dabei nicht zu übersehen, was schon ziemlich gut läuft. Es gibt Grund zur Hoffnung. Ich glaube an die Hoffnung und ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Und wenn man mal darüber nachdenkt: Es war beispielsweise noch nie besser, ein junges afrikanisches Mädchen zu sein, als heute.

Ich meine, wir haben in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren viele Dinge verbessert und so gesehen finde ich es einfach auch wichtig, anzuerkennen, dass es in fast allen Bereichen Fortschritte gegeben hat. Jetzt sind wir allerdings in einer Situation, in der uns die Vergangenheit allein nicht in die Zukunft führen kann, weil einige der Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, wie die Verwendung von fossilen Energieträgern in der westlichen Welt, uns nicht in die Zukunft bringen werden, ohne alles zu ruinieren.

Gut, was muss also getan werden?

Ich denke, wir haben die Chance, auf Dinge wie den Klimawandel zu reagieren, aber auch gleichzeitig die UN-Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen, weil es darum geht, in komplexen Systemen zu arbeiten, statt nur auf ein Problem nach dem anderen zu reagieren. So ein systemischer Ansatz ist etwas, das mich gerade interessiert.

Waldbrände: Brasilien im Ausnahmezustand Die "Grüne Lunge" steht in Flammen Dichter Rauch liegt über weiten Teilen des Amazonasgebietes. Aus der Luft ist am besten zu erkennen, wie dramatisch die Zerstörung des Regenwalds voranschreitet. Die gewaltigen Feuerwände fressen sich durch riesige Waldflächen. Die Rauchschwaden künden auch von der sich entwickelnden Umweltkatastrophe: Die "grüne Lunge" unseres Planeten steht in Flammen.

Waldbrände: Brasilien im Ausnahmezustand Feuerwehr im Dauereinsatz Verkohlte Baumstümpfe - und es brennt weiter. Tausende Feuerwehrleute versuchen unter Einsatz ihres Lebens, der Flammen Herr zu werden. Offenbar reichen ihre Bemühungen nicht mehr aus. Unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft hat die brasilianische Regierung beschlossen, den Einsatzkräften das Militär zur Hilfe zu schicken.

Waldbrände: Brasilien im Ausnahmezustand Zehntausende Waldbrände seit Jahresbeginn Die Zeit drängt: Sieben von 26 Bundesstaaten Brasiliens haben inzwischen den Notstand ausgerufen und die Zentralregierung um Hilfe gebeten. Die Statistiken lesen sich dramatisch:Nach Informationen des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts INPE gab es seit Jahresbeginn bereits mehr als 75.000 Waldbrände - ein Zuwachs von 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Waldbrände: Brasilien im Ausnahmezustand Die menschengemachte Katastrophe Riesige Feuer sind in dem südamerikanischen Land leider keine Ausnahme. Sie kommen während der Trockenzeit immer wieder vor. Doch es gibt auch menschengemachte Ursachen für das Flammeninferno: Umweltschützern zufolge sind Landwirte für den jüngsten Anstieg der Brände verantwortlich. Sie wollen mit Brandrodungen Land für ihre Weiden gewinnen - unter anderem für Rinderherden.

Waldbrände: Brasilien im Ausnahmezustand Infrastruktur in Gefahr Die Brände sind keineswegs nur in abgelegenen Waldregionen gefährlich. Wie nah die Waldbrände schon an bewohntes Gebiet heranreichen, zeigt unter anderem dieses Foto aus der Nähe der Stadt Cuiaba im Südosten des Landes. Am Rande des Highway 070, der die Region mit dem benachbarten Bolivien verbindet, lodern die Flammen bedrohlich nahe an den vorbeifahrenden Autos.

Waldbrände: Brasilien im Ausnahmezustand Proteste gegen die Regierung Bolsonaro In vielen Teilen des Landes formiert sich Widerstand gegen die brasilianische Zentralregierung. Vor allem die Umweltpolitik des Präsidenten, Jair Bolsonaro, ist den Demonstranten ein Dorn im Auge. Bolsonaro hatte wiederholt erklärt, er trete dafür ein, das Amazonasbecken wirtschaftlich zu erschließen. Wegen seiner zögerlichen Reaktion auf die Brände war er weltweit in die Kritik geraten.

Waldbrände: Brasilien im Ausnahmezustand Internationale Gemeinschaft unterstützt Löscharbeiten Aufgrund des Ausmaßes der Brände bekommt Brasilien inzwischen von der internationalen Gemeinschaft Unterstützung. Die G7-Staaten haben rund 20 Millionen Euro an Soforthilfen zugesagt. Damit sollen vor allem Löschflugzeuge finanziert werden. Mehr als die Hälfte der Mittel kommt aus Großbritannien - das Land hatte eine Finanzspritze von umgerechnet elf Millionen Euro angekündigt. Autorin/Autor: Daniel Heinrich (Text), Friedemann Bochert (Bildauswahl)



Zum Beispiel: Wir müssen verstehen, dass der Regenwald in Brasilien gerade brennt, um Platz für Maisfelder zu schaffen. Die Maisfelder produzieren ein Maispulver, das an dänische Schweine verfüttert wird. Der Prozess ist zertifiziert und völlig legal. Die dänischen Schweine werden dann in Form von dänischem Speck nach Großbritannien exportiert.

Es gibt also eine Verbindung zwischen dänischem Speck in Großbritannien und der Tatsache, dass gerade der Regenwald in Brasilien brennt. Und wenn wir jetzt die gesamten Infrastrukturen der Welt in dieser Weise als Systeme begreifen, statt uns auf den Regenwald oder die Schweine, den Speck oder den Transport zu konzentrieren, dann können wir sehen, wie intrinsisch alles beeinflusst wird. Und wir können dieses Wissen nutzen, um zu reagieren.

2012 haben Sie die Stiftung Little Sun gegründet. Über das Sozialunternehmen werden Solarlampen verteilt, ursprünglich in Afrika und inzwischen in der ganzen Welt. Sind solche Sozialunternehmen ein Modell für die Zukunft?

Nun ja, offensichtlich gibt es eine Vielzahl verschiedener Modelle, die als Sozialunternehmen bezeichnet werden. Ich glaube, wir sind weniger ein Unternehmen und mehr eine Non-Profit-Organisation, weil es das Ziel ist, in sozialer Hinsicht Gutes zu tun. Gleichzeitig ist es insofern ein Sozialunternehmen, als wir versuchen, die Rentabilität im Endkundenbereich zu erhöhen.

Olafur Eliasson

Diesen Monat werden wir eine Million Lampen ausgeliefert haben, aber das bedeutet auch, dass es in Afrika immer noch 319 Millionen Menschen ohne Strom gibt. Im Non-Profit-Bereich ist es auch oft eine Herausforderung, skalierbare Lösungen zu finden. Andere Marktteilnehmer wie Coca-Cola oder Zigarettenhersteller haben viel mehr Erfolg am Markt als wir. Offensichtlich sind es unterschiedliche Arten von Produkten, aber trotzdem: Wir sollten die Non-Profits nicht romantisch verklären, denn Skalierbarkeit könnte der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit sein.

Wie wichtig ist Little Sun für die Umwelt?

Mir gefällt die Vorstellung, dass Little Sun zeigt, dass man selbst etwas im Kleinen tun kann. Wenn man beispielsweise nachts eine Little Sun verwendet, dann kauft man kein Kerosin oder Petroleum für die kleine Lampe, bei deren Licht man seine Hausaufgaben macht.

Das ist natürlich nur ganz, ganz wenig. In einer normalen Familie sind das vielleicht nur 10 oder 20 oder 30 Milliliter pro Woche. Aber wenn man jetzt eine Million Little Suns da draußen hat und sie alle genutzt werden, dann spart das sehr viel Kerosin. Little Sun ist nur eines von drei oder vier sehr guten Solarprodukten, die man im ländlichen Afrika findet. Ich denke, dass wir wegen dieser Solarprodukte schon heute bei einigen afrikanischen Ländern einen Rückgang der Erdölimporte feststellen können.

Das Interview wurde von Manuela Kasper-Claridge geführt und aus Längengründen und zur besseren Lesbarkeit gekürzt.