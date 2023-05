Olaf Scholz in Südkorea: Kurzbesuch mit Symbolkraft

Am Sonntag trifft Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz für Gespräche mit dem südkoreanischen Präsidenten in Seoul ein. Auch wenn der Besuch nur wenige Stunden dauern wird: Er hat Symbolkraft.

Scholz fliegt vom G7-Gipfel in Japan nach Südkorea und fährt dann als erstes zur demilitarisierten Zone (DMZ), die Südkorea von Nordkorea trennt. Laut deutschen Regierungsvertretern ist das ein persönlicher Wunsch des Kanzlers. Er möchte sich ein eigenes Bild von der Grenze machen, die Korea in einen kommunistischen Norden und einen demokratischen Süden teilt. Erinnerungen an die deutsche Teilung infolge des Zweiten Weltkriegs werde wach, die erst 1990 überwunden wurde.

Nach dem Besuch der demilitarisierten Zone soll Kanzler Scholz für Gespräche mit Präsident Yoon nach Seoul zurückkehren. Vor dem Rückflug nach Deutschland am selben Abend ist noch ein gemeinsames Essen mit dem Präsidenten geplant.

Diese Zone teilt Nord- und Südkorea Kein Weg führt nach Nordkorea Seit 65 Jahren ist die koreanische Halbinsel geteilt in Nord- und Südkorea. Nach dem drei Jahre dauernden Koreakrieg wurde im Jahr 1953 eine demilitarisierte Zone (DMZ) eingerichtet. Die 248 Kilometer lange Grenze verläuft vom Südwesten in den Nordosten und ist rund vier Kilometer breit. An dieser Straße nahe der DMZ patrouillieren südkoreanische Soldaten.

Diese Zone teilt Nord- und Südkorea Zaun mit Aussicht Innerhalb der demilitarisierten Zone darf kein Militär stationiert werden. Die DMZ wird von einer Waffenstillstandskommission verwaltet, der Vertreter beider Seiten angehören. Die entmilitarisierte Zone darf ohne Genehmigung dieser Kommission nicht betreten werden. Die Schießstände am Strand sollen vor Regelverstößen abschrecken.

Diese Zone teilt Nord- und Südkorea Drei blaue Wunder Der Sitz der Waffenstillstandskommission ist in Panmunjeom in der DMZ. Dort wurde von 1951 bis 1953 das Ende des Koreakrieges verhandelt. Durch die Mitte der drei blauen Baracken verläuft die militärische Demarkationslinie, die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, in Form eines Betonstreifens. Die Baracken haben je eine Tür auf nordkoreanischer und südkoreanischer Seite.

Diese Zone teilt Nord- und Südkorea Ein Haus, zwei Länder Die mittlere Baracke ist für Besucher von beiden Seiten abwechselnd geöffnet. Soldaten des Landes, von dem aus der Raum betreten wird, bewachen die Tür zum jeweils anderen Teil Koreas. Innerhalb des kleinen Verhandlungsraumes darf jedoch die Grenze übertreten werden.

Diese Zone teilt Nord- und Südkorea Beste Aussicht gen Norden In der DMZ kam es immer wieder zu Konflikten, Überfällen und Toten. Doch die Südkoreaner gewannen dem landesweiten und internationalen Interesse an der Zone etwas Positives ab: Das Wiedervereinigungsobservatorium nahe der Stadt Goseong ermöglicht einen Blick über den Zaun ins Nachbarland Nordkorea.

Diese Zone teilt Nord- und Südkorea Touristenmagnet Die Aussichtsplattform gewährt einen Überblick über die entmilitarisierte Zone und ist vor allem bei Touristen beliebt. 2015 besuchten rund 13,2 Millionen Menschen Südkorea. Viele von ihnen verschafften sich mit den Fernrohren einen Einblick in die Landschaft Nordkoreas.

Diese Zone teilt Nord- und Südkorea 270 Kilogramm Patriotismus Auf nordkoreanischer Seite liegt innerhalb der DMZ das Dorf Kijŏng-dong. Früher wurde von dort aus nordkoreanische Propaganda über Lautsprecher verbreitet. Wahrzeichen von Kijŏng-dong ist der 160 Meter hohe Fachwerk-Turm, der vierthöchste Fahnenmast der Welt. An seiner Spitze hängt eine fast 270 Kilogramm schwere nordkoreanische Flagge.

Diese Zone teilt Nord- und Südkorea Bunter Protest Obwohl die Zone zwischen den beiden Ländern militärfrei ist, fordern viele Koreaner endgültigen Frieden. So auch im "Imjingak-Friedenspark" im südkoreanischen Paju nahe der DMZ. Die bunten Bänder am Stacheldrahtzaun sind Ausdruck des Wunsches nach Vereinigung und Frieden.

Diese Zone teilt Nord- und Südkorea Frieden und Liebe Auch nahe des südkoreanischen Wiedervereinigungsobservatoriums wünscht man sich eine Lösung des Konflikts: Die übergroßen Buchstaben sind beschriftet mit den Worten "Liebe" und "Frieden" auf verschiedenen Sprachen. Autorin/Autor: Merlin Bartel



Der Besuch des Kanzlers ist der erste Visite eines deutschen Staatsoberhaupts in Südkorea seit 13 Jahren. Seine Vorgängerin Angela Merkel kam anlässlich eines G20-Gipfels im Jahr 2010 in das ostasiatische Land. Bilaterale Gespräche gab es zuletzt 1993, als Kanzler Helmut Kohl nach Seoul reiste.

Sicherheit als zentrales Thema

Scholz und Yoon haben mehrere gemeinsame Anliegen, die bei ihrem Treffen zur Sprache kommen werden. Dazu zählen auch die Gefahren für die regionale Sicherheit in Nordostasien durch das unberechenbare Regime in Nordkorea und die immer aggressiver werdende Führung in Peking.

In den vergangenen Jahren nahmen das deutsche Kriegsschiff Bayern und eine Staffel deutscher Kampfflugzeuge zusammen mit ihren südkoreanischen, japanischen und US-Verbündeten an Manövern teil. Beobachter gehen davon aus, dass Yoon auf die Zustimmung des Kanzlers zur Entsendung weiterer militärischer Einheiten in die indo-pazifische Region setzt.

Ein weiteres wichtiges Thema der Gespräche wird der Krieg in der Ukraine sein. Südkorea liefert bislang medizinische Hilfsmittel, Schutzwesten und Generatoren an die Ukraine. Während seines Besuchs wird der deutsche Kanzler die Regierung in Seoul vermutlich drängen, die Regierung in Kiew auch mit militärischer Ausrüstung zu unterstützen. Bislang zeigte sich die Regierung unter Yoon sehr zurückhaltend, lieferte selbst keine Waffen sondern stellte den USA in einem Ringtausch Artilleriegranaten zur Verfügung. Die Vereinigten Staaten konnten dann der Ukraine eine ähnliche Menge Granaten aus eigenen Beständen zur Verfügung stellen.

Yoon wird außerdem die Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen in den Bereichen Handel und Investitionen vertiefen wollen, heißt es aus Seoul - unter anderem im Bereich der erneuerbaren Energien.

"Respekt und Zuneigung" für Deutschland

Aufgrund der Kürze des Besuchs ist nicht davon auszugehen, dass dem Treffen größere Ankündigungen folgen werden. Doch für viele Südkoreaner ist der Besuch mehr als nur politisches Tagesgeschäft.

Nach dem G7-Gipfel reist Bundeskanzler Scholz nach Südkorea, um seinen Amtskollegen Yoon Suk-Yeol zu treffen

"Ich denke, die regionale Sicherheit wird zu den Top-Themen zählen, auch der andauernde Krieg in der Ukraine, aber für uns Koreaner ist es wichtig, dass der Regierungschef eines Landes, das früher selbst geteilt war, zu uns kommt, um unsere Situation zu sehen", meint Lim Eun-jung, Professorin für Internationale Studien an der Kongju National University. "Die Koreaner haben meiner Meinung nach großen Respekt vor und eine tiefe Zuneigung für Deutschland wegen der Erfahrungen, die unsere beiden Nationen gemacht haben", sagte sie der DW. "Wenn wir heute auf Deutschland blicken, auf seine Erfahrung der Wiedervereinigung und wirtschaftlichen Entwicklung, sehen wir, was möglich ist. Das wollen wir auch", so Lim.

Die Symbolkraft des Besuchs wird noch verstärkt durch den 140. Jahrestag der Aufnahme bilateraler Beziehungen und der Unterzeichnung des Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrags im November 1883, berichtet die Nachrichtenagentur Yonhap News.

Verbundenheit von Ost und West

Patrick Hein ist Politikwissenschaftler an der Universität für Auslandsstudien in Tokio. Auch er ist der Meinung, dass der Besuch des Bundeskanzlers in der demilitarisierten Zone Gewicht hat: "Dieser Besuch ist wichtig, gerade weil er nur für so kurze Zeit im Land ist und viele andere Staatsoberhäupter die Zone überhaupt nicht besuchen. Ich glaube, der deutsche Kanzler will auf vielen Ebenen seine Solidarität mit Yoon zeigen, insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen zwischen Nord und Süd so angespannt sind."

Nordkorea droht mit Atomwaffen

Hein glaubt, dass die beiden Staatsoberhäupter vermutlich sowohl über eine Reform des UN-Sicherheitsrats sprechen werden, die beide Regierungen befürworten, als auch über den Wiederaufbau der Ukraine, wenn der Krieg beendet ist.

Angesichts eines Nachbarn nördlich der demilitarisierten Zone, der über Atomwaffen verfügt, und der Tatsache, dass Russland im Norden und China im Westen nicht weit sind, wird die Unterstützung der europäischen Länder für Südkorea dankbar aufgenommen, sagt Lim Eun-jung. "Geografisch ist Korea natürlich weit entfernt von Europa, doch die Ereignisse in Ostasien und Europa beeinflussen einander. Somit sind wir miteinander verbunden und es ist wichtig, dass wir als gleichgesinnte Nationen weiterhin zusammenarbeiten", so die südkoreanische Expertin..

Adaptiert aus dem Englischen von Phoenix Hanzo