"Ocean Viking" darf Hafen in Sizilien anlaufen

Das Rettungsschiff dürfe die 294 Flüchtlinge zum Hafen der sizilianischen Stadt Pozzallo bringen, teilte die Hilfsorganisation SOS Méditerranée mit. "Die Erleichterung ist riesig, aber wir wurden erneut Zeuge des Versagens der EU bei der Koordinierung der Ausschiffung."

Die "Ocean Viking" hatte die Menschen bei mehreren Einsätzen seit Montag vergangener Woche im Mittelmeer gerettet, darunter auch 127 alleinreisende Minderjährige. Zwölf Anfragen für einen europäischen Hafen seien ohne Erfolg geblieben. Die Besatzung hatte erklärt, die knapp 300 Kinder, Frauen und Männer seien erschöpft und brauchten dringend Hilfe, die ihnen an Bord nicht gegeben werden könne. Viele Flüchtlinge sind von ihrer Flucht traumatisiert oder haben medizinische Probleme.

In diesem Jahr bereits viele Todesopfer

Unterdessen nahm das Schiff "Sea-Watch 4" bei einer anderen Rettungsaktion 57 Menschen an Bord, wie die gleichnamige Organisation mitteilte. Die Mittelmeer-Route gilt als eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind seit Beginn dieses Jahres mindestens 644 Menschen bei der Überfahrt ums Leben gekommen oder werden vermisst. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.

Helfer der "Ocean Viking" nähern sich mit einem Schlauchboot einem kleinen Boot mit Migranten (Archivbild)

Für die Flüchtlinge ebenfalls belastend sind lange Verzögerungen bei der Zuweisung von Häfen für die Rettungsschiffe. Immer wieder müssen die Geretteten tagelang und unter schwierigen Bedingungen wie Hitze, rauer See und Enge an Bord ausharren, bis eine Entscheidung fällt, wo sie an Land gehen dürfen.

nob/jj (epd, SOS Méditerranée)