Oben angekommen: Die Weltkünstlerin Alicja Kwade

Noch immer ist Gegenwartskunst von männlichen "Genies" dominiert. Doch das Blatt wendet sich. Frauen werden stärker und stärker. Immer mehr gilt ihnen das Interesse der Museen und des Kunstmarkts. Ganz vorne mit dabei: die Installationskünstlerin und Bildhauerin Alicja Kwade.

Sie gehört zu den spannendsten und gefragtesten Künstlerinnen weltweit, ihre internationale Karriere erreicht gerade einen Höhepunkt. 2019 bespielte sie die Dachterrasse des Metropolitan Museum of Art in New York. Ihre jüngste große Schau richtete ihre Heimatstadt Berlin aus:

In der Ausstellung "In Abwesenheit" stellte sich die Künstlerin erstmals selbst ins Zentrum. Sie ließ ihre DNA auslesen, die Wände damit tapezieren - und ihren eigenen Herzschlag live die Ausstellung begleiten. Für Kultur.21 öffnet Alicja Kwade nun die Tore ihres gigantischen Studios in Berlin und gewährt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Wir begegnen ihr nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Managerin einer Kunstfabrik: Minutiöse Herstellungsprozesse für ihre raumgreifenden Arbeiten müssen kontrolliert, ein immenser Logistikapparat bewältigt werden. Es bleibt die Frage: Ist ihr großer Erfolg auf dem internationalen Kunstmarkt auch Fluch oder nur Segen?