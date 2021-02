Nur Leipzig siegt - Ein unentschiedener Tag

Krisenklub BVB: der Kapitän auf der Bank, der Trainer unter Druck, das Geld aus erhoffter Champions-League-Teilnahme in weiterer Ferne. Die Lage war schon mal deutlich entspannter vor einem Heimspiel von Borussia Dortmund, diesmal gegen die TSG Hoffenheim. Wieder stehen die Gelb-schwarzen unter Druck, wieder kassieren sie ein erstes, unnötiges Gegentor aus einer Standardsituation heraus. Zwar geht der BVB durch Sancho (24.) in Führung, aber Dabbur (31.) und Bebou (51.) belohnen die Hoffenheimer für ihre Auswärtscourage.

Längst hatten die Gäste zum Ende der ersten Hälfte gemerkt, dass an diesem Tag etwas geht in Dortmund. Und in der 59. Minute merkt BVB-Trainer Edin Terzic, dass sein Personalkonzept auch an diesem Tag nicht aufgeht: Er bringt den formschwachen Kapitän Reus für Reyna, bringt Dahoud für Delaney und Moukoko für Brandt. Doch es sind der auf der rechten Seite drängende Emre Can und dann Erling Haaland (81.), die für den BVB das Schlimmste verhindern. Wieder kein BVB-Sieg, und die Dortmunder können froh sein, dass eine weitere Großchance von Bebou kurz vor Schluss folgenlos bleibt. Die Mienen nach dem Spiel beim BVB zeigen: Dieses Unentschieden ist zu wenig.

Mainz gibt sich nicht auf und wird belohnt

"Wir haben keine Chance, also lass' sie uns nutzen." Nach diesem Motto hat der - auf dem vorletzten Tabellenplatz stehende - FSV Mainz die Aufgabe in Leverkusen nahezu optimal gelöst. Bis zur 89. Minute führen die etwas pomadig agierenden Leverkusener durch Treffer von Alario und Schick, doch dann machen sich der Mainzer Kampfgeist und die Moral bezahlt. Glatzel (89.) und Stöger (90.) schaffen den Ausgleich - ein wichtiges Ergebnis für die Mainzer, die unter ihrem neuen Trainer Bo Svensson zeigen, dass sie sich nicht aufgeben werden.

Niklas Lomb im Leverkusener Tor pariert einen Mainzer Angriff

Torloses Unentschieden im Duell der Trainer-Dinos

Christian Streich auf Freiburger Seite hat gerade seinen Vertrag verlängert, Florian Kohfeldt hat mit den Bremern gerade im zurückliegenden Jahr schon schwere Zeiten überstanden. Die beiden Übungsleiter arbeiten mit ihren Mannschaften länger zusammen als alle anderen Berufskollegen in der Liga. Vielleicht war es so zu erklären, dass Streich und Kohfeldt nach dem torlosen Spiel - und vor allem aus Bremer Sicht glanzlosen Spiel im Weser-Stadion- lächeln konnten. Man darf annehmen, dass das Lächeln des Schwarzwälders Streich länger anhält, denn der Auswärtspunkt dürfte sich noch als wertvoll erweisen. Bremen? Alles in allem war das zu wenig.

Mit Star - immerhin der Ausgleich

Ein international erfahrener Ex-Weltmeister allein macht noch keinen Big-City-Klub. Diese nüchterne Erkenntnis nahm die Hertha von dem Ausflug ins Schwabenland mit, wo jener Sami Khedira ab der 58. Minute ins Spiel durfte und den Dingen mehr Ordnung verlieh. Bis dahin war das Spiel der Berliner der ersten Liga nicht würdig - und fast hatte man sich schon auf einen knappen Sieg der Stuttgarter eingestellt, die durch den Treffer von Kalajdzic (45.) lange führten. Doch dann rauschte der 17-jährige Luca Netz an und bugsierte den Ball ins VfB-Tor. Anders als andere Trainer vor ihm dürfte bei der Hertha Pal Dardai nicht so schnell in Panik geraten. Aber er hat mehr zu tun als darauf zu warten, dass Khedira noch mehr Spielpraxis gesammelt hat. Spielerisch lief da viel zu lange viel zu wenig zusammen. Schade, dass Cunhas brillanter Lupfer für die Berliner nicht über die Linie ging, was aber nach der ebenso brillanten Rettungsaktion von Anton am Ende doch gerecht war.

Erst jubeln die Stuttgarter nach der Führung, doch es sollte nicht zum Sieg reichen

Leipzig liefert und bleibt dran

Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Im Heimspiel gegen den FC Augsburg wurde RB Leipzig den Erwartungen gerecht, wobei es einen Elfmeter brauchte, bis die Gastgeber durch Olmo (38.) in Führung gingen. Noch vor der Halbzeitpause (43.) erhöhte Leipzig durch Nkunku. Der Anschlusstreffer durch Caligiuri (77.) und eine Sturm- und Drangphase der Gäste änderten nichts daran, dass der Sieg der Leipziger - wo der prominente Abgänger Upamecano auf der Bank blieb - in Ordnung geht. RB bleibt auf Tabellenplatz 2.

Leipzig schlägt Augsburg- wie erwartet

Der 21. Spieltag in Zahlen:

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Sancho (25.), 1:1 Dabbur (31.), 1:2 Bebou (51.), 2:2 Haaland (82.)

Bayer 04 Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 2:2 (1:0)

1:0 Alario (14.), 2:0 Schick (85.), 2:1 Glatzel (89.), 2:2 Stöger (90.+3)

Werder Bremen - SC Freiburg 0:0 (0:0)

VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:1 (1:0)

1:0 Kalajdzic (45.+2), 1:1 Netz (82.)

1. FC Union Berlin - Schalke 04 -:-

(Samstag 18.30 Uhr)

RB Leipzig - FC Augsburg 2:1 (2:0)

Tore: 1:0 Olmo (38.), 2:0 Nkunku (43.) , 2:1 Caligiuri (77.)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln -:-

(Sonntag, 15:30 Uhr)

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach -:-

(Sonntag, 18 Uhr)

Bayern München - Arminia Bielefeld -:-

(Montag, 20.30 Uhr)