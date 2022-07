Coronavirus

Null-Covid-Strategie treibt Menschen in die Verzweiflung

In China kümmert sich der Staat um alles. Viele wünschen sich, er täte ein bißchen weniger. Aber die Regierung hält an ihrer Null-Covid-Strategie fest. Viele Bewohner Shanghais wurden im April dieses Jahres von Arbeitern in Schutzanzügen in ihren Häusern eingeschlossen - und konnten nicht mehr nach draußen. Während solcher bis zu 60 Tage dauernden Lockdwons stiegen Frustration uind Wut.