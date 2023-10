Auch in vielen anderen Ländern sind Weizennudeln populär. Tatsächlich stammen die ersten bekannten Berichte vom Verzehr von Nudeln aus China und datieren auf 5.000 vor Christus zurück. Hier zu sehen sind dicke Weizennudeln, genannt "Udon". In Japan gibt es sie in vielen Formen und Größen. Generell finden sie Verwendung in Suppen, in japanischem Curry, werden gebraten oder kalt als Salat gegessen.