Novak Djokovic gewinnt US Open

Tennisprofi Novak Djokovic schreibt mit seinem 24. Grand-Slam-Titel ein weiteres Kapitel Sportgeschichte. In New York gewinnt er gegen den Russen Daniil Medwedew und schafft Historisches.

"Das bedeutet die Welt für mich", sagte Novak Djokovic, der als ältester Spieler in der Geschichte des Profitennis bei den US Open in New York triumphierte: "Es ist schwierig zu beschreiben. Ich lebe wirklich meinen Kindheitstraum. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal hier stehe und über 24 Grand-Slam-Titel spreche."

Zuvor hatte der Serbe sich mit 6:3, 7:6 (7:5) und 6:3 gegen Daniil Medwedew aus Russland durchgesetzt. Mit seinem 24. Erfolg bei einem der vier wichtigsten und bedeutendsten Tennisturniere der Welt schloss er zur Australierin Margaret Court auf, die bislang alleine den Rekord für Triumphe bei den Australian Open in Melbourne, den French Open in Paris, dem Turnier in Wimbledon und den US Open gehalten hatte.

24. Titel im Gedenken an Kobe Bryant

Djokovic widmete seinen 24. Grand-Slam-Sieg einem anderen, berühmten Sportler: "Vor sieben Tagen", verriet Djokovic, hatte er die Idee, Basketball-Ikone Kobe Bryant mit einem Shirt zu ehren. "Er war ein enger Freund, wir haben uns viel über Gewinner-Mentalität unterhalten. Er war einer der Leute, auf die ich mich immer verlassen konnte", erzählte Djokovic. 2020 war Bryant bei einem Hubschrauber-Absturz verstorben. Djokovic bekam im Arthur Ashe Stadium freundlichen Applaus für seine Geste.

"Mamba forever" - nach seinem Sieg erinnert Djokovic an Basketballer Kobe Bryant, genannt "Black Mamba" Bild: Clive Brunskill/Getty Images

Der 36-jährige Djokovic feierte seinen vierten Triumph in Flushing Meadows, wobei er sich gegen Medwedew in 3:17 Stunden für die bittere Finalniederlage 2021 gegen den Russen revanchierte. Damals hatte Medwedew mit seinem ersten und bis heute einzigen Major-Erfolg Djokovics Grand Slam verhindert. Wie damals schloss Djokovic das Grand-Slam-Jahr auch diesmal mit drei Triumphen und einer Finalniederlage ab. Schon vor dem Endspiel stand fest, dass Djokovic den Spanier Carlos Alcaraz an der Spitze der Weltrangliste ablöst. Bei den Frauen hatte sich am Samstag die junge US-Amerikanerin Coco Gauff den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere gesichert.

