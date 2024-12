Der Papst hat sein Kommen zwar abgesagt, doch am Sonntag, 8. Dezember 2024, will der Pariser Erzbischof Laurent Ulrich eine erste feierliche Messe in der wiedereröffneten Kathedrale feiern. Dabei soll auch der runderneuerte Altar geweiht werden. In Frankreich ist der Staat Eigentümer der meisten Kirchen, so auch von Notre Dame.