Norwegen: Tanz mit dem Killerwal

Wal in Sicht

Vor der Insel Spildra am Polarkreis in Norwegen taucht eine Flosse aus der Tiefe auf: Ein Orca, auch Schwert- oder Killerwal genannt, kommt zum Luftholen an die Oberfläche. Die Tiere gehen hier in den eisigen Gewässern des Kvaenangen-Fjords auf Heringsjagd.