Norwegen: Bergbau im arktischen Meer vor Gericht

"Ich hatte keine Ahnung, dass es so viel Widerstand gegen den Tiefseebergbau geben würde", sagt Stale Monstad. Er ist CEO von Green Minerals, einer Bergbau-Start-up Firma, die als eines der ersten Unternehmen metallreiche Sulfid-Vorkommen auf dem norwegischen Meeresboden abbauen will.

Im Januar 2024 hatte das norwegische Parlament grünes Licht für den Tiefseebergbau gegeben und plant, ab 2025 Explorationslizenzen zu erteilen.

Internationale Wissenschaftler, Umweltgruppen wie Greenpeace und WWF , die Fischereiindustrie und die Europäische Union sind jedoch besorgt über die Pläne. Sie warnen vor dauerhaften Schäden an den empfindlichen Ökosystemen des Arktischen Ozeans. Bedenken, die Monstad für übertrieben hält.

"Dieser Schritt birgt die Gefahr, eine Umweltkatastrophe mit irreversiblen Schäden an der marinen Artenvielfalt auszulösen", befürchtet Karoline Andaur, Geschäftsführerin des WWF Norwegen.

Keine Umweltdaten für 99 Prozent des arktischen Meeresbodens

Der WWF verklagt die norwegische Regierung mit der Begründung, dass die Folgenabschätzung, die der Gesetzgeber für seine Entscheidung herangezogen hat, nicht genügend Informationen enthält, um die Auswirkungen des Bergbaus auf die Meeresumwelt zu bewerten. Das hatte auch die norwegische Umweltbehörde bemängelt.

"In der Umweltverträglichkeitserklärung sagt die Regierung, dass es für 99 Prozent dieses Gebiets keine Umweltdaten gibt", so Kaja Loenne Fjaertoft, Meeresbiologin beim WWF Norwegen gegenüber der DW.

Das vorgesehene Unterwasserbergbaugebiet liegt nördlich des Polarkreises zwischen der Inselgruppe Svalbard und Grönland. Es umfasst 280.000 Quadratkilometer des norwegischen Kontinentalschelfs.

Tektonische und vulkanische Aktivitäten haben entlang des mittelatlantischen Rückens steile Täler und hohe Unterwasserberge geschaffen. Und genau hier, zwischen 700 und 4.000 Metern unter der Meeresoberfläche, will die Bergbauindustrie nach Mineralien wie Kupfer, Kobalt, Zink und seltenen Erden suchen, die in Sulfidlagerstätten und Mangankrusten enthalten sind.



Die Materialien sind für die grüne Energiewende und Technologien wie Batterien, Windturbinen, Computer und Mobiltelefone von entscheidender Bedeutung - und um die Abhängigkeit von ausländischen Mächten zu verringern.

"In Anbetracht der geopolitischen Entwicklungen ist es wichtig, die strategische Kontrolle über die Ressourcen zu behalten und sicherzustellen, dass die Mineralien aus Ländern mit demokratischen Regierungen stammen", so Astrid Bergmal, Staatssekretärin im norwegischen Energieministerium gegenüber der DW.

Gefährdetes Meeresleben in der Arktis

Für Wissenschaftler ist die Region nicht nur eine Quelle unerschlossener Mineralien, sondern auch ein "weitgehend unerforschter biologischer Schatz", sagt Andaur.

Im Wasser über dem vorgesehenen Abbaugebiet leben viele Meerestiere, darunter Fische, Kraken, Krebstiere, Garnelen und Walarten. Auf dem Meeresboden, besonders in der Umgebung von Vulkanschloten gibt es trotz des fehlenden Lichts eine reiche Artenvielfalt, die von Bakterien bis zu größeren Pflanzen und Tieren reicht.

Ein mögliches Problem beim Tiefsee-Bergbau wäre Lärm unter Wasser, der "bis zu 500 Kilometer weit hörbar sein kann" und die Kommunikation der Meeresbewohner stört, so Fjaertoft. Ein weiteres Problem: Beim Abbau könnten Sedimentfahnen entstehen, die sich über Hunderte von Kilometern ausbreiten und die Gesundheit von empfindlichen Lebewesen wie etwa Schwämmen beeinträchtigen können.

Viele Walarten leben in arktischen Gewässern. Lärm unter Wasser stört ihre Kommunikation Bild: Audun Rikardsen/eurekalert/dpa

Meeresbiologen gehen davon aus, dass weitere zehn Jahre Forschung in dieser abgelegenen Zone nötig sind, um die Ökosysteme und mögliche Probleme genauer zu erfassen. Andernfalls könnten Arten aussterben, "bevor sie überhaupt beschrieben wurden", erklärt Fjaertoft.

Können Auswirkungen des Bergbaus verringert werden?

Monstad versichert der DW, dass sein Bergbauunternehmen sehr darauf achten wird, den Schaden für die Ökosysteme im Meer so gering wie möglich zu halten. Und dass es "sicherstellen wird, dass es sich von den aktiven hydrothermalen Schloten fernhält, wo sich das meiste Unterwasserleben konzentriert".

Der Fokus der Firma liegt auf Sulfidlagerstätten, die sich um inaktive Schlote gebildet haben. Seiner Einschätzung nach würden die potenziellen Abbaugebiete keine riesigen Flächen des Meeresbodens umfassen, sondern sich auf einzelne Gebiete mit jeweils einigen hundert Meter im Durchmesser und vielleicht hundert Meter Tiefe beschränken.

Monstads Unternehmen will Meeresbiologen zur Erkundung mitnehmen und "gleichzeitig biologische und geologische Forschung betreiben". Und: "Wenn sich herausstellt, dass es nicht auf eine gute Art und Weise gemacht werden kann, werde ich es nicht tun," so der CEO.

Viele Arten kommen nur im arktischen Meer vor. Löwenmähnen-Quallen etwa leben rund um die Spitzbergen-Inselgruppe, ihre Tenatakel können viele Meter lang werden Bild: © Solvin Zankl / Greenpeace

Die norwegische Regierung teilte der DW mit, dass sie Forschungseinrichtungen finanziell unterstützt, um das Gebiet zu kartieren und die Kenntnisse über die Umwelt dort zu verbessern.

Das Land werde eine "schrittweise und verantwortungsbewusste Entwicklung der mineralischen Aktivitäten am Meeresboden" anstreben und "hohe Standards für die Umwelt und die Sicherheit" einhalten, so Energie-Staatssekretärin Bergmal.

Fjaertoft stellt jedoch die Behauptung in Frage, dass Tiefseebergbau auf nachhaltige und verantwortungsvolle Weise betrieben werden kann. Und weist darauf hin, dass sogar das norwegische Außenministerium den Tiefseebergbau als "großes Reputationsrisiko für Norwegen als Meeresnation" bezeichnet hat.

Niemand will Bergbau im eigenen Hinterhof

Wie andere Bergbau-Start-ups wurde auch Monstads Unternehmen von Leuten gegründet, die früher in der Gas- und Ölindustrie tätig waren. Er selber, so sagt er, habe den Sektor der fossilen Brennstoffe verlassen, weil er Teil der grünen Transformation sein wollte.

Er findet es paradox, dass die Nachfrage nach Mineralien aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung durch erneuerbare Energien steigt - und gleichzeitig "will niemand Bergbau in seinem eigenen Hinterhof".

Der ausgebildete Geologe sagt, dass alle Metalle in der Tiefsee auch an Land vorkommen. Doch wegen strenger Umweltvorschriften, Landrechten und infrastrukturellen Herausforderungen sei es immer schwieriger geworden, sie dort abzubauen.

"An Land dauert es etwa 17 Jahre, bis ein neues Bergbauprojekt in Angriff genommen wird", so Monstad. In der Tiefsee könnte es schneller gehen. Green Minerals will nach Erhalt einer Explorationslizenz bis 2025 mit ersten Probebohrungen beginnen. Der Abbau könnte schon 2030 starten.

Der Abbau in der Tiefsee vor Norwegen könnte schon 2030 starten, hoffen die Bergbaufirmen Bild: Solvin Zankl/Greenpeace

In Skandinavien gab es früher viele hochgradige Erzminen, doch diese sind inzwischen weit weniger ertragreich. Heute wird in der größten schwedischen Mine zwar noch Erz gefördert, doch der Kupfergehalt im Gestein ist mit 0,16 Prozent nur noch gering. In den großen Lagerstätten etwa in Chile, Indonesien und Nordamerika liegt der Anteil meist zwischen 0,2 und 0,5 Prozent.

Die norwegische Regierung schätzt, dass die Sulfiderzvorkommen auf dem norwegischen Meeresgrund etwa vier bis sechs Prozent Kupfer enthalten - in einigen Proben sogar mehr - sowie drei Prozent Zink und knapp ein Prozent Kobalt.

Doch Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass die wenigen bisher entnommenen Proben nicht ausreichten, um Annahmen über das riesige vorgesehene Abbaugebiet zu treffen.

Beschleunigt Norwegen den Wettlauf zum Meeresboden?

Während die norwegische Regierung argumentiert, die Mineralien des Meeresbodens seien von geostrategischer Bedeutung, haben Umweltgruppen errechnet, dass sie in Zukunft vielleicht gar nicht benötigt werden.

Ein aktueller Greenpeace-Bericht weist darauf hin, dass Hersteller beispielsweise zunehmend von Kobalt und Nickel als Komponenten für Batterien abrücken. Und dass der Abbau von Metallen durch effektives Recycling reduziert werden könnte.

Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) der Vereinten Nationen, die für die Meeresbodengebiete zuständig ist, die nicht zu nationalen Territorien gehören, arbeitet seit Jahren an Regeln für den Tiefseebergbau. Diese sind jedoch noch nicht vollständig. Bisher hat die ISA eine Reihe von Explorationslizenzen in verschiedenen Tiefseeregionen erteilt, unter anderem im Pazifik.

Um einen verfrühten Beginn des Bergbaus im Meer zu verhindern, fordern nun 32 Länder eine vorsorgliche Pause oder ein Moratorium für den internationalen Tiefseebergbau, um mehr Forschung zu ermöglichen. Und mehr als 50 internationale Unternehmen, darunter Apple, Google, Microsoft und BMW, haben erklärt, dass sie keine Komponenten aus dem Tiefseebergbau beziehen werden.

Umweltschützer und mehr als 30 Staaten fordern mehr Tiefsee-Forschung, um mögliche Auswirkungen auf die Meereswelt besser zu erforschen, ehe sie irreversibel zerstört wird. Bild: Will West/The Nippon Foundation/Nekton/Ocean Census via AP Images

Doch die norwegische Eile könnte den Wettlauf zum Meeresboden beschleunigen, warnt Fjaertoft, die an ISA-Verhandlungen teilnimmt. "Andere Länder schauen auf Norwegen", sagt sie. "Wenn Norwegen in den Tiefsee-Bergbau einsteigt, wird das nicht nur Norwegen betreffen, sondern eine Kettenreaktion mit weiteren Ländern auslösen."

Laut Staatssekretärin Bergmal werde auf dem norwegischen Meeresboden "kein Bergbau stattfinden, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass er in nachhaltiger und verantwortungsvoller Weise mit Rücksicht auf die Umwelt, die Sicherheit und die anderen Nutzer des Meeres durchgeführt werden kann".

Der WWF rechnet im Januar mit einem Urteil in seinem Verfahren gegen Norwegen. Je nach Ausgang haben beide Seiten bereits ihre Bereitschaft angekündigt, in Berufung zu gehen.