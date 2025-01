Polarlichter treten vor allem in einem ringförmigen Gebiet um die magnetischen Pole der Erde auf, dem sogenannten Auroragürtel. Beliebte Beobachtungsorte sind Norwegen, Island, Schweden, Finnland und Alaska. Aber auch in England, in Cumbria, sind Polarlichter zu sehen. In Deutschland können Nordlichter ebenfalls auftauchen. Dies ist jedoch eher selten.