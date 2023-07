Nordkorea: Schicksal des US-Überläufers ungewiss

Minenfelder, Stacheldraht, alarmgesicherte hohe Zäune. Die innerkoreanische Grenze ist auf beiden Seiten rund um die Uhr streng bewacht. Diese 247 km lange demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen Nord- und Südkorea, die bis zu vier Kilometer breit ist, wird von den Truppen der USA und der Vereinten Nationen überwacht.

Praktisch hält die DMZ potenzielle Flüchtlinge aus Nordkorea fern. Viele Nordkoreaner, die von akuter Armut und Hunger bedroht sind, sehen die Flucht in den Süden als einen einzigen Ausweg und eine Chance auf ein selbst bestimmtes besseres Leben. Von einer Ausreise in den bitterarmen Norden hält die DMZ jedoch nicht ab.

Der 23-jährige Travis King tat es. Der US-amerikanische Soldat einer Aufklärungseinheit wurde vor Kurzem aus einer südkoreanischen Haftanstalt entlassen. Er musste wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit Einheimischen 47 Tage lang hinter Gitter sitzen. Am Dienstag (18.7.) sollte er unter Aufsicht in die USA ausreisen. Allerdings verloren ihn die Wächter aus den Augen.

In Zivilkleidung kam er dann ins Seouler Zentrum und buchte eine Bustour für ausländische Touristen an die demilitarisierte Zone. In der Regel führt solch eine Tour zu einer Aussichtsplattform, die einen Blick in den Norden bietet, und später zu einem der Invasionstunnel, die vom Norden gegraben wurden.

Die innerkoreanische Grenze Panmunjom Bild: nthony WALLACE /AFP/Getty Images

"Lachend überquerte er die Grenze"

Andere Teilnehmer der Tour berichteten, dass King die Betonblöcke, die die Grenze markieren, laut lachend überquerte. Vermutlich haben ihn jetzt die nordkoreanischen Behörden festgenommen. Die US-Regierung erklärte, sie sei mit Südkorea und mit dem neutralen Land Schweden, das eine Botschaft in Pjöngjang unterhält und dort die Interessen der USA vertritt, im Kontakt, um eine Lösung zu finden.

Die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA befinden sich derzeit auf einem historischen Tiefpunkt. Das Regime von Kim Jung Un hatte vor einer Woche am 12. Juli eine Interkontinentalrakete abgefeuert, die im Japanischen Meer landete. Die USA reagierten, indem sie atomwaffenfähige B-52-Bomber über Südkorea fliegen ließen und die USS Kentucky, ein atomar betriebenes U-Boot der Ohio-Klasse, in die südkoreanische Hafenstadt Busan entsandten. Damit lief erstmals seit vier Jahrzehnten ein U-Boot mit ballistischen Raketen an Bord in einem koreanischen Hafen ein. Noch am Mittwochmorgen (19.07.) feuerte Nordkorea erneut zwei weitere ballistische Kurzstreckenraketen in das Japanische Meer ab.

"Nordkoreas jüngster Abschuss von ballistischen Raketen hat wahrscheinlich nichts mit dem amerikanischen Soldaten zu tun, der die innerkoreanische Grenze überquert hat. Aber ein solcher Vorfall hilft der Sache auch nicht", sagte Leif-Eric Easley, außerordentlicher Professor für internationale Studien an der Ewha Womans University in Seoul.

"Nordkorea wird einen Überläufer wahrscheinlich als Bedrohung für das Militär, den Geheimdienst und die öffentliche Sicherheit behandeln, obwohl es wahrscheinlicher ist, dass eine solche Person aufgrund persönlicher Probleme psychisch angeschlagen ist und impulsiv handelt", vermutet Easly und betont, "solche unerwarteten Ereignisse unterstreichen die Notwendigkeit diplomatischer Kanäle zwischen den Regierungen und einer regelmäßigen Kommunikation zwischen den Militärs."

Über eine Aussichtsplattform an der Grenze erhalten Touristen Einblick ins Leben in Nordkorea Bild: Jeon Heon-Kyun/AFP/Getty Images

Mehrere Überläufer in Vergangenheit

Kings Beweggründe für seinen Grenzübertritt in den Norden bleiben unklar. Einige US-Bürger vor ihm haben aus verschiedenen Gründen dasselbe getan. Matthew Miller zum Beispiel. Nachdem er bei seiner Ankunft am Flughafen Pjöngjang im April 2014 sein Touristenvisum zerrissen hatte, verurteilte ihn ein nordkoreanisches Gericht zu sechs Jahren Zwangsarbeit. Der damals 24-jährige Kalifornier sagte, er habe einen "wilden Ehrgeiz", das Leben in einem nordkoreanischen Gefängnis zu erleben, um mehr über die Menschenrechtssituation des Landes zu erfahren. Er wurde im November 2014 freigelassen.

Zusammen mit Miller kam der US-Missionar Kenneth Bae frei. Er wurde im November 2012 als Leiter einer Reisegruppe verhaftet. Der Koreanisch-Amerikaner war wegen "feindseliger Handlungen" zu einer 15-jährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er eine Vielzahl von den in Nordkorea verbotenen Büchern dabei hatte.

Kings Fall scheint es jedoch mit dem Überlauf von sechs weiteren US-Soldaten in den 1960er und 1980er Jahren gemeinsam zu haben. Larry Abshier war 19 Jahre alt, als er 1962 die Grenze in den Norden überquerte, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1983 blieb. Der 21-jährige James Dresnok folgte im selben Jahr und starb 2016 im Norden. Jerry Parrish floh 1963 in den Norden, wo er 1998 starb.

Charles Jenkins lief 1965 über, heiratete aber eine Japanerin, die vom Norden entführt worden war. Das Paar und seine beiden Kinder durften 2004 nach Japan übersiedeln. Er starb 2017. Roy Chung verschwand 1979 und Nordkorea behauptet, er sei übergelaufen, obwohl seine Familie immer noch darauf besteht, dass er entführt wurde. Es wird angenommen, dass er um das Jahr 2004 herum verstarb. Der letzte Überläufer vor King war Joseph White, der 1982 im Norden Asyl beantragte, wo er drei Jahre später starb.

Leben nach Überlauf

Von all den sechs Soldaten sind die Erlebnisse von und Jenkins am besten bekannt, vor allem dank des Dokumentarfilms "Crossing the Line" aus dem Jahr 2006, bei dem Nicholas Bonner Co-Regie führte.

"Dresnok stand vor einem US-Kriegsgericht und hatte einfach genug von Autorität. Sein familiäres Umfeld war zerrüttet. Die Erziehung war sehr schwierig ", sagte Bonner der DW. "Er hat es überhaupt nicht bereut, die USA verlassen zu haben, weil keine seiner Erinnerungen dort gut war. Seine Familie hatte ihn ausgestoßen. Er wuchs in einem Waisenhaus auf. Später verließ ihn seine Frau, also wollte er einfach nur raus."

Zwischen 1958 und 1960 wurde Dresnok in der Bundesrepublik Deutschland stationiert. Schon zu dieser Zeit wollte er nach eigenen Angaben in die kommunistische DDR flüchten. Bonner glaubt, dass Dresnok in Nordkorea ein Gefühl von "Heimat" gefunden habe, wo er als Englischlehrer arbeitete und in einer Reihe von Propagandafilmen als Antagonist auftrat, bevor er im November 2016 in Pjöngjang starb.

Zu seinen Lebzeiten hielt er Nordkorea, wo er 54 Jahre lang lebte, immer noch die Treue. "Vielleicht haben einige der anderen es bereut, in den Norden gegangen zu sein, und dachten, sie hätten einen Fehler gemacht. Aber nicht Dresnok!", sagte Bonner. "Er hat alles in den USA zurückgelassen."

Ob jetzt Travis King aus der gleichen Motivation handelte, ist unklar. Seine Mutter sagte dem US-Sender ABC, sie sei schockiert über die Nachricht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Travis so etwas tun wird", wird Claudine Gates zitiert. Sie wolle nur, dass der junge Soldat so schnell wie möglich "nach Hause kommt".