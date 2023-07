Nordkorea feuert wieder Rakete ab

Die Rakete sei in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Weitere Details zur Rakete wurden zunächst nicht genannt, etwa wie weit die Waffe geflogen ist. Das japanische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe ebenfalls einen möglichen ballistischen Raketenstart durch Nordkorea beobachtet.

Nordkorea hatte am Montag die USA vor der Entsendung eines atomgetriebenen U-Boots mit ballistischen Raketen nach Südkorea gewarnt und indirekt mit dem Abschuss amerikanischer Aufklärungsflugzeuge gedroht. Die USA planten, ein strategisches Atom-U-Boot mit Nuklearsprengköpfen auf die koreanische Halbinsel zu bringen, erklärte das Verteidigungsministerium in Pjöngjang. Damit drohe die Situation näher an die "Schwelle eines Atomkonflikts" zu rücken, wurde ein Ministeriumssprecher von den staatlich kontrollierten Medien zitiert.

Angesichts erhöhter Spannungen mit Nordkorea hatten die USA und ihr Verbündeter Südkorea im April vereinbart, ihre militärische Zusammenarbeit auszubauen, um den atomaren Schutzschild für Südkorea zu stärken. Dazu zählt, dass erstmals seit Jahrzehnten ein mit Atomraketen bestücktes US-U-Boot in Südkorea Station machen soll. Ein konkretes Datum für das Vorhaben wurde nicht genannt.

Das abgeschottete Nordkorea baut seit Jahren sein Waffenprogramm aus und unterliegt deshalb internationalen Sanktionen. Auch die Erprobung von ballistischen Raketen ist untersagt. Diese können je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf bestückt werden. Nach einer beispiellosen Serie von Raketentests 2022 hat Nordkorea auch in diesem Jahr schon wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen gestartet. Die Raketen werden zumeist Richtung Ostmeer, auch Japanisches Meer genannt, abgefeuert.

qu/fw (dpa, afp, ap)