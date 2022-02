Nordirland-Protokoll gerät unter Beschuss

Ausgangspunkt für den Streit ist eine Anordnung des nordirischen Landwirtschaftsministers Edwin Poots, nach der ab sofort alle Kontrollen von Lebensmittelimporten aus Großbritannien gestoppt werden sollten. Auf die Zollkontrollen hatten sich Großbritannien und die EU im Zuge des Brexits geeinigt. Poots sagte in der nordirischen Hauptstadt Belfast, eine Rechtsberatung sei zum Schluss gekommen, dass er einen Stopp der Kontrollen anweisen könne.

Der Politiker der protestantischen Democratic Union Party (DUP), die das Nordirland-Protokoll ablehnt und auf eine enge Anbindung an Großbritannien pocht, berief sich auf ein Rechtsgutachten, wonach die Maßnahmen nicht ohne die Zustimmung der nordirischen Regionalregierung hätten eingeführt werden dürfen. "Ich habe nun eine formelle Anweisung erteilt, alle Kontrollen, die am 31. Dezember 2020 noch nicht in Kraft waren, heute [Donnerstag, Anm. d. Red.] um Mitternacht einzustellen", sagte Poots.

Die stellvertretende Erste Ministerin Nordirlands, Michelle O'Neill von der katholisch geprägten Partei Sinn Fein, kritisierte den Vorstoß von Poots als unrechtmäßige Einmischung in nationales und internationales Recht.

Stellvertretende Erste Ministerin Michelle O'Neill, Sinn Fein

Auch bei der EU-Kommission sorgte der Schritt für Empörung. "Das ist ein klarer Bruch von internationalem Recht", sagte die irische EU-Kommissarin Mairead McGuinness dem irischen Sender RTÉ.

Ende der Kontrollen - Anfang der Trennung?

Grundlage für die Kontrollen ist das sogenannte Nordirland-Protokoll. Es regelt, dass Nordirland weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion folgt. Damit wird eine harte Grenze zum EU-Mitglied Irland vermieden, durch die es zu neuen Spannungen im früheren Bürgerkriegsgebiet kommen könnte.

In der Folge haben sich die Kontrollen des Warenverkehrs auf die Grenze zwischen der britischen Hauptinsel und Nordirland verlagert. Nordirische Nationalisten laufen dagegen Sturm, denn sie sehen darin Anfänge einer Trennung von Großbritannien.

Für zusätzliche Unruhe sorgt inzwischen der Rücktritt des Regierungschef der britischen Provinz Nordirland, Paul Givan, der ebenfalls der Democratic Union Party (DUP) angehört. "Heute geht zu Ende, was das Privileg meines Lebens war - als Erster Minister Nordirlands zu dienen", sagte Givan.

