Nordhausen: Erster AfD-Oberbürgermeister in Deutschland?

Erst ein Landrat in Thüringen, dann ein Bürgermeister in Sachsen-Anhalt. Nun ist die Alternative für Deutschland drauf und dran, in Thüringen einen Oberbürgermeister zu stellen. Aus Nordhausen DW-Reporter Oliver Pieper.

Vielleicht denken viele in Nordhausen gerade so wie die junge Mutter, die jetzt zum ersten Mal ihr Kreuz bei der rechtspopulistischen AfD machen will. Es müsse sich endlich etwas ändern, sie müsse schließlich an die Zukunft ihrer Kinder denken, sagt sie. In der Schule habe sie jetzt mehr Sprachen gehört als in Schweden im Urlaub. Und überhaupt, Nordhausen brauche endlich eine starke Persönlichkeit, welche die Stadt angemessen repräsentiere. Am Ende fragt sie, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten: "Und? Habe ich jetzt einen Nazi-Stempel?"

Mit Nordhausen, knapp 42.000 Einwohner, eigentlich deutschlandweit berühmt für seine Schnapsbrennerei und den Korn, droht gleich eine ganze Stadt diesen Stempel aufgedrückt zu bekommen. Am 10. September wählt die siebtgrößte Stadt Thüringens, die sich seit 15 Jahren mit dem von der Bundesregierung verliehenen Titel "Ort der Vielfalt" schmückt, einen neuen Oberbürgermeister.

Umfragen sehen den AfD-Kandidaten Jörg Prophet, Unternehmer und Chef der Fraktion im Stadtrat, vorne. Es wäre für die Alternative für Deutschland der dritte kommunale Streich in Ostdeutschland: Den Landrat im thüringischen Sonneberg und den Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt stellt sie schon. Eine Partei, deren Thüringer Landesverband vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird.

Verzweifelter Kampf gegen drohende Stigmatisierung

Alexandra Rieger von der SPD führt derzeit die Amtsgeschäfte in Nordhausen und will einen AfD-Sieg mit aller Macht verhindern. In ihrem Wahlkreisbüro sagt sie gegenüber der DW: "Diese Stadt hat das nicht verdient, wir sind nicht blau. Mit dem ersten AfD-Oberbürgermeister in Deutschland würden wir stigmatisiert. Ich kämpfe dafür, dass wir ein buntes Nordhausen bleiben."

Rieger geht als einzige Frau neben den Kandidaten der CDU, der FDP, der Grünen, der AfD und dem parteilosen Oberbürgermeister ins Rennen, der monatelang wegen Dienstpflichtverletzungen suspendiert und gerichtlich dagegen vorgegangen war. In Nordhausen zeigt sich im Kleinen, was auch im Großen für die Bundespolitik in Berlin gilt: Politisches Hickhack, Konflikte und Uneinigkeit zahlen immer auf das Konto der AfD ein.

"Rechtsextrem zu wählen wäre hier vor ein paar Jahren undenkbar gewesen und wäre verdeckt gehalten worden, jetzt ist es mittlerweile ein Trend", so Alexandra Rieger. "Wir bewegen uns leider von einer Krise in die nächste, und das ist auch das, was den Menschen einfach immer mehr Angst macht. Das Frustpotenzial ist hoch."

Attacken gegen die Grünen nehmen zu

Wilma Busch, die für die Grünen im Stadtrat sitzt, kann ein Lied davon singen. Denn vor allem ihre Partei bekommt diesen Frust ab, ihr schlägt in Nordhausen oft die blanke Wut, sogar Hass entgegen. Das viel diskutierte Heizungsgesetz ist keine große Hilfe für den Wahlkampf, im Gegenteil. Auf der Straße um Stimmen zu werben kann dann sogar zu einem Spießrutenlauf werden.

"Die Polizei patrouilliert häufig an unserem Wahlkampfstand, Menschen brüllen uns aus vorbeifahrenden Autos an, das ist schon nicht ganz ohne. Die Fensterscheiben unseres Wahlkreisbüros werden regelmäßig bespuckt und beschmiert. Vor fünf, sechs Jahren gab es das noch nicht, aber jetzt gehört es zum Alltag", sagt sie gegenüber der DW.

Dies ist umso erstaunlicher, weil Nordhausen in Sachen Klimaschutz zu den Vorreiterstädten in Deutschland gehört: erste Fair-Trade-Stadt in Ostdeutschland, ein integriertes Klimaschutzkonzept bis 2050, der Landkreis beschäftigt sogar einen Klimaschutzmanager. Bei der vorletzten Stadtratssitzung habe sich die AfD dagegen ausgesprochen, so einen Posten brauche es nicht, erzählt Busch. Ihr Blick in die Zukunft ist nicht gerade hoffnungsfroh.

"Wenn die AfD die Oberbürgermeisterwahl gewinnt, wäre das der dritte 'worst case' hier im Osten. Ich hoffe zwar, dass wir das verhindern können. Aber diese Entwicklung wird sicherlich in Ostdeutschland Einzug halten, machen wir uns nichts vor. Es ist gruselig, weil die Menschen, die ihn wählen, auch ein Stück weit Höcke wählen."

AfD in Thüringen vom Verfassungsschutz beobachtet

Björn Höcke, der Fraktionsvorsitzende der Alternative für Deutschland in Thüringen, ist die Galionsfigur der AfD in Ostdeutschland. Und ein Politiker, der laut Gerichtsbeschluss als Faschist bezeichnet werden darf. Bei der Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen ist Höcke so etwas wie der Elefant im Raum – denn natürlich geht die Bedeutung der lokalen Wahl weit über Nordhausen hinaus.

Der AfD-Oberbürgermeisterkandidat Prophet hat sich im Wahlkampf nicht von Höcke distanziert, war sogar Gast und Redner beim Sommerfest des rechtsextremen "Compact"-Magazins mitten zwischen Reichsbürgern, Rechtsextremisten und Neonazis. Vor allem die Migration ist ihm ein Dorn im Auge.

Geflüchtete und ausländische Studierende besorgt

Etwas, das beim Nordhäuser Verein Schrankenlos, der sich für Geflüchtete einsetzt, für großes Unbehagen sorgt. Denn Anfeindungen gehören bereits jetzt zum traurigen Alltag in Nordhausen. "Es werden rassistische Parolen skandiert, Hakenkreuze an die Wände eines Wohnhauses oder ein Café geschmiert. Traurige Krönung waren dann tote Tauben mit abgetrenntem Kopf, die vor Eingangstüren liegen, oder auch Schweineköpfe, die auf die Balkons geschmissen wurden", sagt Geschäftsführerin Stephanie Tiepelmann-Halm gegenüber der DW.

7,3 Prozent beträgt der Ausländeranteil in Nordhausen, nur rund halb soviel wie der Bundesdurchschnitt. Insgesamt 2.500 Geflüchtete leben im Landkreis Nordhausen, 1.900 von ihnen sind aus der Ukraine. Für viele ist Schrankenlos mit dem angegliederten Weltladen die erste Anlaufstelle, der Verein bietet neben sozialer Beratung auch Frauencafés und Sprachkurse an. Auch der 28-jährige Zaki Hussaini hat hier sein nahezu perfektes Deutsch gelernt, der Umweltingenieur aus dem afghanischen Kabul lobt seine neue Heimat Nordhausen in den höchsten Tönen und würde gerne bleiben.

Doch solche Erfolgsgeschichten könnten bald der Vergangenheit angehören, Tiepelmann-Halm sieht Schrankenlos mit einem AfD-Oberbürgermeister in seiner Existenz bedroht. Auch für die ausländischen Studierenden an der Hochschule Nordhausen aus Indien, Pakistan, Ägypten und Nigeria ist die Wahl längst ein Thema. Bei den Studienbewerberinnen und Studienbewerbern geht laut Hochschulpräsident Jörg Wagner in Bezug auf die AfD die Angst um.

Eine klare Haltung bei vielen verantwortlichen Personen aus Politik und Gesellschaft würde dem Rechtsruck entgegenwirken, doch diese vermisst Tiepelmann-Halm. "In Diskussionen wird sich oft auf politische Neutralität berufen, aber wir sind nicht politisch neutral. Wir haben alle Satzungen, da taucht überall Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt auf. Es macht mich wütend zu hören, wir dürften uns nicht positionieren, das verstehe ich nicht."

AfD versus Erinnerungspolitik

Wer fünf Kilometer nördlich aus Nordhausen herausfährt, geradeaus auf der Straße der Opfer des Faschismus, vorbei an einem verrosteten Waggon der Deutschen Reichsbahn als Mahnmal der Verschleppung von Häftlingen, erreicht die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Im Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald schufteten 60.000 Häftlinge aus 48 Nationen für den Bau von Hitlers Vergeltungswaffen, jeder dritte Häftling starb aufgrund unmenschlicher Arbeits- und Lebensbedingungen.

Anett Dremel, kommissarische Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, steht vor einer wieder aufgebauten Häftlingsbaracke und gibt das wieder, was viele ihr schreiben und sich fragen: Wie kann es sein, dass in unmittelbarer Nähe eines Konzentrationslagers bald ein AfD-Oberbürgermeister amtieren könnte? "Ich habe gerade eine E-Mail einer US-amerikanischen Angehörigen bekommen, die mich bat, sie auf dem Laufenden wegen der Wahl zu halten. Es gibt ein großes Unbehagen bei Überlebenden und Angehörigen. Die Menschen sehen natürlich die Plakate in der Stadt und fragen nach, was das bedeutet."

Möglicherweise nichts Gutes für die Gedenkstätte, einen Vorgeschmack bietet schon die Debatte um den Nordhäuser Ehrenfriedhof. Dort sind in 16 Massengräbern etwa 2600 Opfer des Nationalsozialismus begraben, doch von einem angemessenen Gedenken kann keine Rede sein. Der Friedhof erinnert eher an einen Park, auf dem Kinder spielen, Hunde Gassi gehen und Mountainbiker ihre Runden drehen. 900.000 Euro sind für die Neugestaltung veranschlagt, knapp die Hälfte davon vom Land Thüringen. Die AfD hält dies angesichts der "desaströsen Finanzlage" der Stadt Nordhausen für unverantwortlich.

"Die AfD sagt, es würde reichen, eine Bank unter einen Baum zu stellen mit einer Hinweistafel, um so einen Ort zu einem Ort der Besinnung zu machen", sagt Dremel gegenüber der DW, "aber es ist ein Ort, der tiefes Leid ausdrückt, Menschen, die verschleppt wurden, die ausgebeutet wurden zur Arbeit, die gestorben sind, und darüber muss man informieren. Das ist ein Gedenkort, aber es muss auch ein Informationsort sein."

In der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora ist gerade wieder eine Schulklasse zu Besuch und macht sich bereit für den 90-minütigen Rundgang über das ehemalige Lagergelände. Etwa 60.000 Besucherinnen und Besucher strömen jedes Jahr hierhin, aus Frankreich, Australien, den USA und anderen Ländern.

Ob diese Bildungsarbeit weiterhin so uneingeschränkt möglich wäre mit einem AfD-Oberbürgermeister Jörg Prophet in Nordhausen, der den 8. Mai 1945 nicht als "Tag der Befreiung" sehen mag, sondern "zunächst als Tag der bedingungslosen Kapitulation"? Unter einem Thüringer AfD-Chef Höcke, der eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert hat?

Anett Dremel geht davon aus, dass die bisher so erfolgreiche Kooperation mit der Stadt, mit Veranstaltungen, Vorträgen und Lesungen, dann auf der Kippe stünde. "Wir schauen mit großer Sorge auf die Wahl am 10. September. Diese Normalisierung und das Erstarken der AfD erschüttert die Grundfesten und Werte, für die wir als Gedenkstätte auch stehen. Vielfalt gegen Rassismus und gegen Antisemitismus, diese Grundfesten sehen wir bedroht."

Sehnsucht nach starker Führungspersönlichkeit

Erhält keiner der Kandidaten am Sonntag die absolute Mehrheit, muss eine Stichwahl am 24. September über den neuen Oberbürgermeister oder die neue Oberbürgermeisterin entscheiden. AfD-Mann Prophet gilt für eine Stichwahl bereits als gesetzt. Noch ist nicht klar, ob sich die anderen Parteien hinter einem Kandidaten versammeln, um einen Sieg der AfD zu verhindern – wie dies gerade in Seelow in Brandenburg mit einem breiten Bündnis von der CDU bis zu den Linken passierte. Dass aber diese Bündnisse gerade im Osten immer schwieriger gegen eine immer stärker auftrumpfende AfD werden, sei beileibe kein Zufall, sagt der Stadthistoriker Thomas Müller gegenüber der DW.

"Hier herrscht wie auch anderswo in Ostdeutschland eine Grundstimmung, dass die Menschen sehr unzufrieden sind und gerne eine starke Partei und eine starke Person hätten, die wieder Ordnung in diesen vermeintlich chaotischen Laden bringt", so der Stadthistoriker. "Zum anderen müssen wir uns mit der Wahrheit vertraut machen, dass viele Menschen inhaltlich auch hinter der AfD stehen. Wir dachten viele Jahre lang, dass sind vielleicht Mitläufer oder Protestwähler. Nein, es sind leider Leute, die genau das denken, was die AfD auch denkt."

Was Müller wirklich betroffen macht, sei die fehlende Empathie vieler Menschen in Nordhausen gegenüber den Menschen aus der Ukraine, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind, und dann die Stille der Zivilgesellschaft. Sein Erklärungsansatz für die starke AfD: Viele Nordhäuser hätten ein Déjà-vu, dächten angesichts der Krisenstimmung zurück an die Wendezeit, als die sozialistische DDR aufhörte zu existieren.

Damals mussten fast alle Großbetriebe der Stadt dicht machen, die Menschen standen von einem Tag auf den anderen auf der Straße und vor dem Nichts. Auch jetzt, 30 Jahre später, sei wieder dieses diffuse Gefühl da, alles gehe den Bach runter. Und zu wenige würden begreifen, welche Konsequenzen ein AfD-Bürgermeister in Nordhausen tatsächlich hätte.

"Wir werden sicher nicht sehr angenehm begrüßt werden in unserer Partnerstadt Bet Schemesch in Israel. Wir werden auch nicht angenehm begrüßt werden bei den Überlebenden des Konzentrationslagers. Und wir werden nicht angenehm begrüßt werden in unserer Partnerstadt in Bochum", sagt der Stadthistoriker Thomas Müller. "Außerdem würde ein AfD-Oberbürgermeister sicher auch dazu führen, dass unser Tourismus mit Gästen aus Nord- und Westdeutschland einbricht."