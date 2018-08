Nobelpreiskomitee: Drei Mitglieder kehren zurück

Wie die Schwedische Tageszeitung "Svenska Dagbladet" am Donnerstag berichtete, kündigten Peter Englund, Kjell Espmark sowie die frühere ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie, Sara Danius, an, die Arbeit in der Akademie wieder aufzunehmen, um neue Mitglieder zu wählen. "Wir sind bereit, auszuhelfen", sagte Espmark.

Vier neu zu besetzende Sitze

Neben Danius, Englund und Espmark zog sich im Frühjahr auch der Schriftsteller Klas Östergren aus dem 18-köpfigen Gremium zurück, das jährlich den Literaturnobelpreisträger bestimmt. Gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern beantragte er jedoch sogar den Austritt aus der Akademie - während die zuvor Genannten lediglich inaktiv wurden - sodass derzeit vier Sitze vakant sind. Damit war die Anzahl der aktiven Mitglieder auf nur noch zehn geschrumpft, zu wenige, um weiter beschlussfähig zu bleiben und neue Mitglieder zu wählen. Laut Statuten braucht es dafür mindestens zwölf aktive Mitglieder.

Sexuelle Belästigung und veruntreute Gelder

Auslöser für die Krise war ein Skandal rund um das ehemalige Akademie-Mitglied Katarina Frostensen. Ihr Mann, Jean-Claude Arnault, einer der einflussreichsten Funktionäre im Kulturbetrieb, soll angehende Schriftstellerinnen und ehemalige Mitarbeiterinnen seines eigenen Kunstklubs sexuell belästigt und seine Nähe zur Schwedischen Akademie dabei ausgespielt haben. Frostensen selbst soll ihm - der Schweigepflicht zum Trotz - die Namen künftiger Nobelpreisträger verraten sowie über Akademiegelder zugunsten des Kunstklubs entschieden haben.

Die jahrhundertealten Statuten, die die Neuwahl von Mitgliedern bisher nicht vorsahen, wurden bereits geändert. Die Vergabe des Literaturnobelpreises 2018 wird ausgesetzt.

bb/bor (dpa, DW)