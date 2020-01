Nike wird neuer Ausrüster des FC Liverpool

Puma statt Nike: Neuer Ausrüster für Manchester City

Der amtierende englische Meister Manchester City spielt von der Saison 2019/20 an in Puma-Trikots. Der fränkische Sportartikelhersteller löst als Ausrüster Nike ab, wie er am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. (28.02.2019)