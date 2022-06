Die Holzwirtschaft braucht Wasserstraßen

Elewuro, der Kapitän des Schleppers, kontrolliert die Flöße, die an seinem Boot befestigt sind. Er hält an mehreren Stellen an, um weitere Holzfäller und ihre Flöße aufzunehmen. Dann geht es weiter Richtung Lagos. Insgesamt, schätzt die Internationale Energieagentur, sind in Nigeria rund 120 Millionen Menschen bei der Zubereitung ihres Essens auf Brennholz und Holzkohle angewiesen.