Global 3000

Nigeria: Mit vollem Einsatz gegen den Müll

Etwa 21 Millionen Menschen leben in Lagos und sie produzieren eine Menge Müll, 10.000 Tonnen pro Tag. Nur wenig davon wird recycelt. Der große Rest landet auf Deponien – und oft genug irgendwo in der Landschaft. Eine junge Umweltaktivistin will das nicht mehr hinnehmen und hat eine erfolgreiche NGO gegründet.