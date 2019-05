Niederlechner geht zum FC Augsburg

28. Mai: Der FC Augsburg hat mit Florian Niederlechner den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 28 Jahre alte Mittelstürmer kommt vom Ligakontrahenten SC Freiburg und erhält nach Vereinsangaben vom Dienstag einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. "Florian Niederlechner verkörpert alle Tugenden des FCA. Er ist ein unheimlich laufstarker Spieler mit einer super Mentalität", sagte Augsburgs Geschäftsführer Sport Stefan Reuter. Niederlechner spielte zuvor bei der SpVgg Unterhaching (2011 - 2012), dem 1. FC Heidenheim (2013 - 2015), 1. FSV Mainz 05 (2015 - 2016) und in Freiburg (2016 - 2019).

22. Mai: Die Saison hat Borussia Dortmund erst am Samstag mit der Vizemeisterschaft abgeschlossen, schon steht ein großer Teil des Gerüstes für die kommende Saison: Nach Nationalspieler Nico Schulz, dessen Wechsel am Dienstag bekannt gegeben wurde, stellt der BVB am Mittwoch zwei weitere Neuzugänge vor - Julian Brandt und Thorgan Hazard.

Neu beim BVB: Julian Brandt

Brandt kommt von Ligakonkurrent Bayer Leverkusen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler verlässt nach fünfeinhalb Jahren den Werksklub und wechselt für die festgeschriebene Ablösesumme von 25 Millionen Euro zum BVB. Brandt erhält einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. "Ich bin ein Mensch, der Dinge auch mal aus dem Bauch entscheidet und für den ein gutes Gefühl wichtig ist", betonte Brandt in einer BVB-Pressemitteilung: "Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, das ist einer der Hauptgründe für meinen Wechsel." Brandt machte von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 laufenden Kontrakt mit Bayer Gebrauch.

Thorgan Hazard kommt von Borussia Mönchengladbach ins Ruhrgebiet. Der belgische Nationalspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 26-jährige soll bei den Schwarz-Gelben den zum FC Chelsea abgewanderten Christian Pulisic ersetzen. "Wir freuen uns sehr, dass sich Thorgan aus voller Überzeugung für Borussia Dortmund entschieden hat. Er ist ein erfahrener Bundesliga-Profi und belgischer Nationalspieler, der uns mit seinem Tempo und seiner Abschlussqualität helfen wird. Seine Klasse hat er in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt", wird Sportdirektor Michael Zorc in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Der Bruder von Weltstar Eden Hazard hat in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen für Mönchengladbach 13 Tore erzielt und weitere 12 vorbereitet. Zu den Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, doch laut dem Magazin Kicker soll diese 25,5 Millionen Euro betragen.

21. Mai: Nationalspieler Nico Schulz wird ab der kommenden Saison für Vizemeister Borussia Dortmund auflaufen. Der 26-jährige Außenverteidiger kommt von der TSG Hoffenheim und unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis 2024. "Nico Schulz ist ein Abwehrspieler, der in den vergangenen Jahren noch einmal einen deutlichen Leistungssprung gemacht hat. Genau wie die deutsche Fußball-Nationalmannschaft werden wir von seiner Physis, seinem Tempo und seiner extremen Dynamik sehr profitieren. Ein Spieler wie er mit seinem Kampfgeist und seiner Erfolgsgier tut jeder Mannschaft gut", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Schulz selbst wird in der Mitteilung ebenfalls zitiert: "Borussia Dortmund ist ein Top-Klub, dessen Team einen Fußball spielt, der einfach gut zu mir und meinem Stil passt. Ich glaube, dass ich dem Team mit meiner Art zu spielen, helfen kann. Gemeinsam können wir Großes erreichen", so der gebürtige Berliner, für den der BVB nach Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und Hoffenheim die vierte Station in der Bundesliga sein wird. "Achraf Hakimi und Nico Schulz - schnellere Außenverteidiger als wir wird niemand haben", sagt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu der Verpflichtung, die den Klub laut Medienberichten ca. 27 Mio. Euro kosten soll.