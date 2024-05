Der Frühling ist die bunteste Jahreszeit in den Niederlanden. Für eine kurze Zeit verwandelt sich das kleine Land an der Nordsee in ein Blumenmeer. Es ist mit einem Weltmarktanteil von rund 50 Prozent Exportweltmeister für Schnittblumen. Die Tulpe ist das Aushängeschild der Branche. Auch Tulpenzwiebeln verkaufen die Züchter ins Ausland - jährlich rund 2,5 Millionen Stück.