Niederlande: Rechtspopulist Wilders führt bei Parlamentswahl

"Der Wähler hat nun gesprochen", sagte Geert Wilders am Mittwochabend im niederländischen Fernsehen. "Ich glaube, dass wir jetzt alle über unseren Schatten springen müssen." Auf keinen Fall dürfe der Wählerwille übergangen werden, meinte er vor jubelnden Unterstützern in Den Haag.

Laut Nachwahlbefragungen kommt Wilders islamfeindliche Partei für die Freiheit (PVV) auf 35 der 150 Sitze in der Zweiten Kammer des Parlaments. In der Regel haben Nachwahlbefragungen in den Niederlanden maximal eine Ungenauigkeit, die zwei Sitzen entspricht. Damit dürfte der Vorsprung der PVV nicht einzuholen sein. Doch Wilders braucht Koalitionspartner, wenn er regieren will.

Die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) unter der Spitzenkandidatin Dilan Yesilgöz und Parteifreundin des scheidenden Ministerpräsidenten Mark Rutte wird bei 24 Mandaten gesehen. Es wäre ein Minus von zehn Sitzen.

Das Wahlbündnis aus Sozialdemokraten und Grünen mit dem Spitzenkandidaten und früheren EU-Kommissar Frans Timmermans liegt laut der Prognose bei 25 Mandaten, ein Plus von acht. Die erst vor wenigen Wochen gegründete Partei des ehemaligen Christdemokraten Pieter Omtzigt, der Neue Soziale Vertrag (NSC), kann nach der Prognose mit 20 Sitzen rechnen.

Pieter Omtzigt bei seiner Stimmabgabe in Enschede Bild: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Wilders bemühte sich bei seinem Fernsehauftritt, Ängste vor einem zu radikalen Vorgehen zu zerstreuen. Er rief die anderen Parteien dazu auf, gemeinsam an der Bildung einer Koalition zu arbeiten. Die von ihm angestrebte Zwangsschließung von Moscheen sei aktuell kein Thema, versicherte er. Priorität habe jetzt, dafür zu sorgen, dass in den Niederlanden der "Tsunami von Asylbewerbern und Einwanderern reduziert wird".

Das Wahlprogramm seiner rechtspopulistischen PVV - die nur ein einziges Mitglied hat, nämlich Wilders selbst - schlägt ein Verbot von Islamschulen, dem Koran und von Moscheen in den Niederlanden vor und will Kopftücher aus Regierungsgebäuden verbannen. Zudem strebt die Partei an, es Großbritannien gleich zu tun und in einem "verpflichtenden Referendum" über einen Nexit abzustimmen, also den Ausstieg der Niederlande aus der Europäischen Union.

Schwierige Regierungsbildung erwartet

Trotz des mutmaßlichen Wahlerfolgs des Rechtspopulisten dürfte die Bildung einer Regierung schwierig werden. Eine Koalition braucht mindestens 76 Sitze in der Zweiten Kammer.

NSC-Parteichef Omtzigt hatte im Wahlkampf eine Zusammenarbeit mit Wilders ausgeschlossen, da dieser verfassungsfeindliche Positionen vertrete. Die Spitzenkandidatin der Rechtsliberalen, Yesilgöz, zeigte sich offener und erklärte lediglich, sie wolle nicht unter dem 60-Jährigen als Ministerpräsident in eine Regierung eintreten.

VVD-Parteichefin Dilan Yesilgoz, Tochter kurdischer Eltern, würde selbst gerne Regierungschefin werden Bild: Ramon van Flymen/ANP/picture alliance

Die vorgezogene Parlamentswahl in den Niederlanden war notwendig geworden, nachdem im Sommer Ruttes Mitte-Rechts-Koalition nach nur 18 Monaten im Amt geplatzt war. Anlass dafür war ein Streit über Migrationspolitik.

Rutte, der am längsten amtierende Ministerpräsident der niederländischen Geschichte, hatte daraufhin seinen Abschied aus der nationalen Politik angekündigt. Bis zum Antreten einer neuen Regierung bleibt er allerdings noch im Amt.

se/AR (dpa, afp, rtr)