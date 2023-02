Das Format im Überblick

Eine Videonovela, Wortschatz, Grammatikerklärungen, Landeskunde und jede Menge interaktive Übungen, um das Gelernte zu vertiefen: Der progressiv aufgebaute Kurs Nicos Weg bietet in jeder Lektion ein umfassendes Paket mit all diesen Bausteinen und begleitet Lernende vom Beginn an bis zur Niveaustufe B1. Ein Einstufungstest hilft dabei, an der richtigen Stelle zu starten. Die Möglichkeit, ein persönliches Profil anzulegen, um den Fortschritt zu dokumentieren, sowie ein Vokabeltrainer unterstützen die Lernenden zusätzlich. Der Kurs umfasst 72 Lektionen pro Niveaustufe und eignet sich dank umfangreichem Begleitmaterial auch gut für den Einsatz im Unterricht.

Inhalt

Nico aus Spanien ist neu in Deutschland und muss sich erst einmal zurechtfinden. In den Videos, mit denen jede Lektion des Kurses startet, begleiten die Lernenden den Protagonisten bei den Herausforderungen in seinem neuen Alltag in Deutschland. Die Themen Beruf und Arbeitsmarkt stehen dabei im Fokus, aber auch Kultur und Gesellschaft in Deutschland werden thematisiert. Nach dem Video folgen interaktive Übungen sowie Grammatikerklärungen, Vokabelliste und ein landeskundlicher Info-Text. Auf diese Weise deckt Nicos Weg alle relevanten Inhalte des Curriculums für die Niveaustufen A1 bis B1 ab.

Lerninhalt

curricularer Kurs mit Progression

Themen: Leben und Arbeiten in Deutschland

Grammatik von A1 bis B1

Vokabeltrainer

Materialien zum Download