Nicos Weg - Materialien für den Unterrichtseinsatz

Mit der Telenovela rund um Nicos Abenteuer sowie zahlreichen spielerischen Übungen machen Ihre Lerner am PC, auf dem Tablet oder mit dem Smartphone schnell Fortschritte. Die Themen des Kurses orientieren sich an gängigen Lehrwerken und lassen sich ganz einfach in den Präsenzunterricht einbinden. Die Sprache ist zeitgemäß und jung, das Deutschlandbild realistisch. Immer wieder werden berufsorientierte Themen aufgegriffen.

Zusätzlich zum Kurs finden Sie hier diverse Materialien zum Download. Diese können Sie im Unterricht offline abspielen oder an die Lernenden austeilen.

Die Materialien