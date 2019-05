Nico Schulz wechselt zu Borussia Dortmund

21. Mai: BVB holt Nico Schulz - Nationalspieler Nico Schulz wird ab der kommenden Saison für Vizemeister Borussia Dortmund auflaufen. Der 26-jährige Außenverteidiger kommt von der TSG Hoffenheim und unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis 2024. "Nico Schulz ist ein Abwehrspieler, der in den vergangenen Jahren noch einmal einen deutlichen Leistungssprung gemacht hat. Genau wie die deutsche Fußball-Nationalmannschaft werden wir von seiner Physis, seinem Tempo und seiner extremen Dynamik sehr profitieren. Ein Spieler wie er mit seinem Kampfgeist und seiner Erfolgsgier tut jeder Mannschaft gut", wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc in einer Mitteilung des Klubs zitiert.

Schulz selbst wird in der Mitteilung ebenfalls zitiert: "Borussia Dortmund ist ein Top-Klub, dessen Team einen Fußball spielt, der einfach gut zu mir und meinem Stil passt. Ich glaube, dass ich dem Team mit meiner Art zu spielen, helfen kann. Gemeinsam können wir Großes erreichen", so der gebürtige Berliner, für den der BVB nach Hertha BSC, Borussia Mönchengladbach und Hoffenheim die vierte Station in der Bundesliga sein wird. "Achraf Hakimi und Nico Schulz - schnellere Außenverteidiger als wir wird niemand haben", sagt BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zu der Verpflichtung, die den Klub laut Medienberichten ca. 27 Mio. Euro kosten soll.

dvo/jk (sid)