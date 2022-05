Albrecht Dürer: Junger Feldhase

Dürers Aquarell von 1502 ist weltberühmt. Und hing früher in vielen Wohnzimmern in Deutschland. Das Original ist inzwischen so empfindlich und kostbar, dass es im Wiener Albertinum nur alle fünf Jahre ausgestellt wird. Bemerkenswert: In der über 500 Jahre alten Naturstudie steht der Hase als Tier für sich und nicht als religiöses oder mythisches Symbol.