1846 eröffnete das erste Touristenunternehmen die berühmte "Maid of the Mist"-Bootstour, die Besucher bis heute hautnah an die Niagarafälle heranführt. Mit einfarbigen Regenjacken vor der Gischt geschützt, tummeln sich die Touristen dicht an dicht auf den schaukelnden Booten, um die Wassermassen einmal ganz nah zu erleben.